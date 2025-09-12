Vikarier till städverksamheten
Karlskoga kommun, Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen / Städarjobb / Karlskoga Visa alla städarjobb i Karlskoga
2025-09-12
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen arbetar efter ett tillitsbaserat ledarskap där styrning, kultur och arbetssätt fokuserar på en tilltro till de anställdas kunskap, omdöme och vilja att utföra ett bra arbete och möta medborgarnas behov. På förvaltningen arbetar vi aktivt med att stärka lagandan, skapa god arbetsmiljö och förbättra våra arbetssätt. Alla medarbetare deltar i detta förbättringsarbete med målsättning att vara ett effektivt och sammansvetsat team som har roligt och utvecklas på jobbet.
Nu söker vi flexibla och drivna medarbetare som vill jobba inom städ som timvikarier i Karlskoga inom förskolor, skolor, kontor och anläggningar samt äldreomsorg. Vill du vara med och bidra till fina lokaler i härliga team? Då är detta något för dig!Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Här får du prova på att arbeta som timvikarie inom städyrket och få en bred arbetslivserfarenhet.
Du kommer arbeta ensam eller i team i våra områden. I alla våra lokaler städar vi med omsorg, kvalité och med medborgaren i fokus. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på var du arbetar och vilket område du arbetar inom. Visst arbete förekommer i digitala system exempelvis Time Care Pool, varför det är viktigt att du har en grundläggande datorvana. God kommunikation en förutsättning och viss dokumentation förekommer i arbetet.
Inom förskolan så bemannar vi även serveringskök där städverksamheten tar emot, lägger upp mat och diskar.
Tjänsten innebär i grunden en kombinationstjänst städ serveringskök
Som timvikarie inom Samhällsbyggnad-och serviceförvaltningen ska du med kort varsel kunna arbeta inom hela förvaltningens område som innefattar Karlskoga.
Den normala arbetstiden är förlagd måndag till fredag och varierar mellan 06.30 -18.00, visst helgarbete kan förekomma. Vi använder bokningssystemet Time Care Pool där du som timvikarie lägger in din tillgänglighet där du även kan se dina bokade arbetspass. Som timvikarie kan du bokas med kort varsel och du ska också kunna arbeta inom hela förvaltningens område som innefattar Karlskoga.Kvalifikationer
Fullgjord grundskoleutbildning
Goda kunskaper i svenska språket då du behöver kunna kommunicera.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en duktig och engagerad medarbetare som är flexibel, noggrann och kvalitetsmedveten, även när tempot är högt. Du är lyhörd och kan arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Datorvana
Meriterande är:
* städutbildning
* B-körkort
* erfarenhet av arbete inom städbranchen
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer i denna rekrytering.
För att få arbeta inom förskola och skola ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SSN 2025-00416". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen Kontakt
Bemanningsenheten kost- och städverksamhet 0586-611 06 Jobbnummer
9507150