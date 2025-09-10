Vikarier till Noblaskolan F-9 i vackra Ursvik

Academedia Support AB / Barnskötarjobb / Sundbyberg
2025-09-10


Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.

Är du engagerad, flexibel och vill göra skillnad för barn och ungdomar? Vi söker nu vikarier till vår grundskola!

Publiceringsdatum
2025-09-10

Om tjänsten
Som vikarie hos oss får du möjlighet att arbeta i både låg-, mellan- och högstadiet. Du hoppar in vid behov och stöttar ordinarie personal vid frånvaro. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på årskurs och ämne, men kan bland annat innebära:


Att hålla i lektioner utifrån färdiga planeringar


Att stödja elever enskilt eller i grupp


Att bidra till en trygg och lärorik skolmiljö

Vi söker dig som


Har ett intresse för pedagogiskt arbete och tycker om att möta barn och ungdomar


Är flexibel och snabbt kan anpassa dig till olika situationer


Är ansvarstagande och pålitlig


Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift


(Meriterande men ej krav) Har utbildning eller erfarenhet inom skola, barnomsorg eller annat pedagogiskt arbete

Vi erbjuder


Ett meningsfullt arbete där du får chansen att påverka elevers vardag och utveckling


Flexibla arbetstider utifrån behov och dina möjligheter


Stöd och introduktion så att du känner dig trygg i din roll

Omfattning

Timanställning vid behov. Tillträde sker löpande.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som vikarie hos oss. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AcadeMedia Support AB (org.nr 556568-8479)

Arbetsplats
Noblaskolan

Jobbnummer
9501916

