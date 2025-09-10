Vikarier till Noblaskolan F-9 i vackra Ursvik
2025-09-10
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Är du engagerad, flexibel och vill göra skillnad för barn och ungdomar? Vi söker nu vikarier till vår grundskola!Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Som vikarie hos oss får du möjlighet att arbeta i både låg-, mellan- och högstadiet. Du hoppar in vid behov och stöttar ordinarie personal vid frånvaro. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på årskurs och ämne, men kan bland annat innebära:
•
Att hålla i lektioner utifrån färdiga planeringar
•
Att stödja elever enskilt eller i grupp
•
Att bidra till en trygg och lärorik skolmiljö
Vi söker dig som
•
Har ett intresse för pedagogiskt arbete och tycker om att möta barn och ungdomar
•
Är flexibel och snabbt kan anpassa dig till olika situationer
•
Är ansvarstagande och pålitlig
•
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
•
(Meriterande men ej krav) Har utbildning eller erfarenhet inom skola, barnomsorg eller annat pedagogiskt arbete
Vi erbjuder
•
Ett meningsfullt arbete där du får chansen att påverka elevers vardag och utveckling
•
Flexibla arbetstider utifrån behov och dina möjligheter
•
Stöd och introduktion så att du känner dig trygg i din roll
Omfattning
Timanställning vid behov. Tillträde sker löpande.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar varför du vill arbeta som vikarie hos oss. Vi behandlar ansökningarna löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Noblaskolan Jobbnummer
9501916