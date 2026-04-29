Vikarier till Kultur- och fritidsförvaltningen
2026-04-29
Kultur- och fritidsförvaltningen i Filipstad ansvarar för flera olika verksamheter. Biblioteket, Bio Monitor, Filipstad Kultur & Konferens (FKK), fritidsgårdarna och Fritidsbanken är verksamheter som på olika sätt möter stadens invånare i kultur- och fritidsaktiviteter.
Till alla dessa behövs timanställd personal som vid behov kan arbeta vid intensiva verksamhetsperioder och vid ordinarie personals frånvaro. Inom Filipstad Kultur & Konferens förekommer arbete både dag- och kvällstid, biografen har främst kvälls- och helgvisningar och även fritidsgårdarna har öppet på kvällstid. Bibliotek och Fritidsbank har öppet på dagtid men ibland förekommer kvälls- och helgevenemang.
Vi söker därför verksamhetsassistenter som vill bidra till värdskap hos oss. Du som vikarie har ett flexibelt förhållningssätt och kan arbeta på två eller flera av arbetsplatserna vid behov.
Beskriv vilken verksamhet du är intresserad av huvudsakligen i din ansökan och vilka fler du kan tänka dig att arbeta inom.Dina arbetsuppgifter
Filipstad Kultur & Konferens: Värdskap, lokalvård, möblering, servering och skötsel av utrustning och lokaler, samt visst program och informationsarbete kan förekomma.
Bio Monitor: Sköta filmvisning, biljettförsäljning, kiosk och lokalvård biosalong.
Fritidsbanken: Kundbemötande vid inlämning och utlåning av fritidsutrustning samt medverkan i öppna aktiviteter exempelvis friluftsdagar, rastaktiviteter som verksamheten anordnar.
Fritidsgårdarna (Filipstad och Lesjöfors): Bistå ordinarie fritidsledare. Att organisera, samtala och göra aktiviteter med ungdomar. Kiosk/caféarbete och viss lokalvård.
Filipstads Bergslags bibliotek: Assistentarbete innebär utlåning och mottagning av böcker och andra media, placera in återlämnade böcker, hjälpa besökare med IT, ge boktips till besökare och besvara frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig med lägst gymnasieutbildning. Du är intresserad av värdskap och tycker om att se andra trivas, glädjas och utvecklas. Kundbemötande ingår på olika sätt i alla verksamheter och du vill finnas där för att ge besökaren bästa möjliga upplevelse. Du blir inte stressad av att oförutsedda situationer uppstår, utan blir en problemlösare som letar möjligheter får att få det att fungera som behövs. Utöver det har du ett fördjupat intresse som passar med någon av verksamheterna: film, läsande, unga, idrott.
Du kan uttrycka dig fritt, enkelt och tydligt i tal och skrift i svenska och har gärna ytterligare språkkunskaper.
Du behärskar administrativa digitala verktyg som e-post, Word, Excel och vi ser gärna att du har erfarenhet av något kassasystem, bokningssystem eller liknande.
Körkort (manuell) är meriterande.Anställningsvillkor
Timanställning eller kortare visstidsanställningar under exempelvis sommar. Varierande arbetstider utifrån verksamhetens behov.
Vi behandlar ansökningar löpande och kan kalla till intervju under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
http://www.filipstad.se/ledigajobb
Hantverksgatan 22 (visa karta
)
682 31 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsen, Kultur och Fritidsförvaltning Kontakt
Susanne Berggren susanne.berggren@filipstad.se
