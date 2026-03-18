Vikarie vid behov -Personlig Assistent
2026-03-18
Blå Assistans är en rikstäckande ideell förening som drivs i kooperativ form sedan år 1994.
Kooperativet anordnar personlig assistans i enlighet med LSS intentioner, den lag som ger personer med funktionsvariation "rätt att leva som andra". Personlig assistent är serviceyrket som stödjer en person att leva det liv som han eller hon önskar.
Blå assistans är kooperativet som genomsyras av ett gott bemötande. Tillgänglighet och god service står i fokus, för att trygga vardagen för våra assistansanvändare och anställda. För att säkerställa en god kompetens bland våra medarbetare erbjuder vi kontinuerliga utbildningar inom området personlig assistans. Vi driver även ett aktivt arbetsmiljöarbete. Som arbetsgivare ser vi det som en självklarhet att våra anställda erbjuds subventionerad friskvård.
Jag är en kvinna som bor i Stockholms området. Eftersom jag vill ha en självvald och självstyrd assistans har jag valt Blå Assistans som anordnare. Blå Assistans är arbetsgivare för mina assistenter, medan jag själv väljer vilka de ska anställa som mina personliga assistenter. Jag schemalägger min assistans och bestämmer över assistenternas arbetsinnehåll. Min anordnare strävar efter att både medlemmar, assistenter och administrativ personal ska ha den kompetens som deras arbetsuppgifter kräver.
I din anställning ingår det att delta i utbildningar som påkallas av arbetsgivaren.
Jag söker någon som vill och kan arbeta vid annan ordinarie assistents frånvaro med möjlighet till en tjänst på schema framöver.
Skriv gärna i vilken omfattning du vill och kan arbeta. Arbetstiderna är förlagda dagtid, kvällar och helger.
Då det i arbetet ingår att assistera mig vid olika integritetskänsliga moment behöver jag anställa en kvinna.
Som personlig assistent hos mig ska du vara bekväm med att befinna dig i olika sammanhang och miljöer inomhus som utomhus. Arbetet kräver att du klarar av att växla mellan att vara aktiv och passiv och att du är bekväm med att hålla dig i bakgrunden när det krävs. Du ska ha lätt för att följa instruktioner både muntligt och skriftligt. Det är viktigt att du tycker om praktiska uppgifter både i och utanför hemmet.
Meriterande är om du är intresserad av matlagning och kan arbeta förmiddagar mellan kl 7-12.
I arbetet hos mig är det viktigt att du är noggrann och respekterar tider och rutiner och att du har lätt att följa instruktioner både skriftliga och muntliga. Du kan inte vara allergisk mot klor och djur och inte vara rökare.
Som personlig assistent arbetar du under tystnadsplikt.
Intervjuer kommer att ske löpande varför anställning kan ske innan ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: info@blaa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Blå Assistans 203". Arbetsgivare Blå Assistans
