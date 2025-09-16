Vikarie till kvinna i Eslöv
2025-09-16
Beskrivning av tjänsten som Personlig assistent Vi söker en personlig assistent till vår kund i Eslöv. Arbetet gäller ett vid behov. Kunden är en kvinna i 60 års ålder med en intellektuell funktionsnedsättning samt autism och bipolär. Som personlig assistent kommer dina arbetsuppgifter att variera. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat då rutiner är en stor del i kundens vardag. Arbetet kan i perioder vara fysiskt och psykiskt krävande.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Vara behjälplig i personlig omvårdnad, så som vid dusch och toalett.
Utföra vardagssysslor, så som städning, tvätt och matlagning.
Följa med kunden på olika aktiviteter och daglig verksamhet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Lugn
Låg affektiv bemötande
Kunskap om psykiska funktionshinder
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: Dygnspass, Jour på natten förekommer
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Emme Hansellemme.hansell@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Emme Hansell emme.hansell@frosunda.se Jobbnummer
9511135