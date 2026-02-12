Vikarie som Avlösare och ledsagare
Bambi Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
Är du intresserad av programmering, spel och IT i största allmänhet och vill jobba extra som avlösare och ledsagare? Gillar du att hänga vid datorn tillsammans med en kreativ 14-åring? Då kanske du är vår nya avlösare.
Vi söker dig som har några timmar över då och då när ordinarie avlösare är sjuk eller vårt behov av avlösare är lite större. I första hand helger men även kvällar kan vara aktuellt. På helgerna befinner vi oss oftast i vårt fritidshus i närheten av Flen, annars bor vi i Årsta. Under våren kan även några nätter bli aktuellt.
Vi tror att du är:
• fördomsfri och gärna intresserad av HBTQ+-frågor
• trygg och tålmodig, gärna med humor.
• delar intresset för programmering och spel samt är väl bekant med datorer.
• bekväm med att prata engelska (du behöver inte kunna prata svenska).
Om du själv har NPF och/eller identifierar dig som queer är du extra välkommen.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Arbetet består av att vara en trygg vuxen-kompis. Målsättningen är att du och ungdomen har en rolig stund tillsammans medan föräldern ägnar sig åt annat. På sikt kan det även förekomma ledsagning så det är bra om du är bekväm med att cykla samt åka tåg och buss. Mycket enkel matlagning kan förekomma.
Arbetsplatsen
Vi som behöver avlösare är en 14-åring med NPF och hens förälder. I huset finns en allergivänlig hund och en mindre allergivänlig katt. För att ta dig till oss behöver du troligen ta tåg plus cykel eller ha bil.
Du blir anställd av Bambi som är en trygg arbetsgivare för avlösare och ledsagare.
Välkommen med din ansökan och/eller frågor! Tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person!
Som avlösare inom Bambi förväntas man kunna ta initiativ till pedagogiska samt stimulerande aktiviteter. Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga kring omvårdnaden av barnet med funktionsnedsättning och möjliggöra återhämtning.
Som ledsagare inom Bambi stödjer man ungdomar till att delta i aktiviteter och samhällslivet. Ledsagarservice syftar till att förebygga och bryta utanförskap för unga med funktionsnedsättning samt möjliggöra för en aktiv fritid.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av yrket men det är ett plus om du har erfarenhet av barn eller människor med funktionsnedsättningar. Som medarbetare på Bambi får du möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och handledning då vi vill att du är trygg i din arbetsroll. Ersättning
Individuell lönesättning. Timlön/månadslön. Kollektivavtal finns: Fremia-Kommunal.
Du kommer även erbjudas introduktion, friskvård, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. Tillträde
Enligt överenskommelse. Vi kallar löpande till intervju och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att bli anställd som avlösare eller ledsagare måste du ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bambi Ekonomisk Fören
, http://bambi.se Arbetsplats
