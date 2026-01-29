Vikarie personlig assistent dag /kvällar/nätter
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du jobba extra som vikarie ?
Kvinna med CP-skada i Kista söker vikarier. Arbetstiderna är vardagar kl 08:30-17:00 eller 17:00-08:30 med jour.
Arbetsuppgifterna består av att hjälpa kund i hemmet, personlig omvårdnad, stretchning samt förflyttningar. Meriterande om du kan följa med till badhuset dagtid 1 gång i veckan.
Vem är du
Som person ska du vara trygg och ansvarsfull, gärna med glimten i ögat. Du behöver ha tålamod och vara uppmärksam då kund kommunicerar via talplatta. Det är viktigt att du som assistent är lyhörd och nogrann i ditt arbete. Kunden bor hemma med sin familj så gott samarbete krävs. Tidigare arbete inom personlig assistans eller annan omsorgsrelaterad roll är meriterande. Endast kvinnliga sökanden enligt kunds önskemål.
Det är viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift, för att förstå, kommunicera och föra dokumentation.
Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
Friskvårdsbidrag
Basutbildning inom personlig assistans
Möjligheter till vidareutbildningar
Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen.
Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag
Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Ersättning
