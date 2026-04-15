Vikarie Ma/NO-lärare åk 4-6

Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Saltsjöbaden söker en vikarie i matematik och NO för årskurserna 4-6
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Saltsjöbaden är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 270 elever. Skolan ligger i ett naturnära område på Observatoriebacken i Saltsjöbaden. På vår skola har vi nöjda elever som trivs och som har höga studieresultat.
Som vikarierande lärare på Kunskapsskolan kommer du ha två roller, du kommer både undervisa i dina ämnen och vara personlig handledare åt ett tjugotal elever och du har varje vecka handledningssamtal med dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet i ämnena matematik och NO. Ett grundkrav är att du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av att jobba med ungdomar och/eller tidigare erfarenhet av att undervisa. Som person är du lyhörd, tydlig och har en förmåga att inspirera och motivera andra till lärande. Då du kommer att arbeta tillsammans med andra lärare ser vi även att du har mycket god samarbetsförmåga.
Tjänstens utformning
Tjänsten är ett vikariat på heltid och sträcker sig över hela läsåret 26/27.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 8 maj 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Åsa Ebenhart på asa.ebenhart@kunskapsskolan.se
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige AB
