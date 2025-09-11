Vikarie inom vård och omsorg

Nömmeberg AB / Undersköterskejobb / Nässjö
2025-09-11


Vi söker dig som på ett positivt sätt sätt vill bidra till att våra boende får uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i sin tillvaro.l Du kan arbeta både självständigt och i grupp, är flexibel och har hög social kompetens.
Du arbetar med omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation och rapportering. Datorn är ett arbetsredskap. Du kommer att arbeta efter genomförandeplaner som är upprättade efter den boendes behov.
Vi söker vikarier till ett vikariat på 100% samt en vikarie på 75%, samt även tim vikarier

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: info@nommeberg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat".

Arbetsgivare
Nömmeberg AB (org.nr 556279-2514)
Högövägen 10 (visa karta)
571 73  STENSJÖN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
HR
Eleonor Kraft
eleonor.kraft@nommeberg.se
0380-91270

Jobbnummer
9503218

