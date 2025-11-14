Vikarie/bemanningsassistent till bemanningsenheten
Österåkers Kommun / Undersköterskejobb / Österåker Visa alla undersköterskejobb i Österåker
2025-11-14
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med gemensamma och övergripande områden. Förvaltningen ger service åt allmänheten, förtroendevalda politiker och kommunens andra förvaltningar. Här finns ekonomiavdelningen, administration- och juridikavdelningen, näringslivsavdelningen, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen och digitaliseringsavdelningen.Är du den stjärna vi söker till bemanningsenheten, vi söker nu dig som vill bli vår första vikarie samt lära dig att arbeta som bemanningsassistent.
Vårt kontor finns mitt i Åkersberga och vi är totalt fyra stycken inkl chef som arbetar med bemanning.
Ditt nya jobb
• Att arbeta som vikarie inom kommunens olika verksamheter - både inom vård och omsorg som undersköterska, och även inom barnomsorg som barnskötare.
• Att snabbt kunna anpassa dig till olika arbetsplatser och rutiner.
• Att vid behov stötta oss administrativt i bemanningen på kontoret.
• Att vara en trygg och professionell kontakt för verksamheterna.
Bemanningsenheten söker dig som vill vara vårt ansikte utåt!
Vill du ha ett omväxlande arbete där du gör skillnad varje dag? Vi söker dig som vill bli vår första vikarie och representera oss ute i kommunens verksamheter. Du får en god introduktion och blir en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
• Hoppa in som vikarie i olika kommunala verksamheter.
• Stötta oss administrativt i bemanningen när vi behöver en egen vikarie.
Vi erbjuder:
• Ett nära samarbete med vår enhet där vi är totalt fyra personer inklusive enhetschef.
• En trygg introduktion och stöd i ditt arbete.
Vi söker dig som:
• Är flexibel och trivs med variation.
• Förstår att varje arbetsplats är unik och kan anpassa dig till dagens behov.
• Har ett positivt och professionellt bemötande.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till att verksamheterna fungerar smidigt? Skicka in din ansökan redan idag! Profil
•
Yrkesbakgrund
Du har utbildning som undersköterska och gärna även som barnskötare. Din kompetens gör att du kan arbeta i olika kommunala verksamheter, både inom vård och omsorg samt barnomsorg.
•
Flexibel och anpassningsbar
Du trivs med variation och kan snabbt ställa om till olika arbetsmiljöer och rutiner. Du förstår att varje arbetsplats är unik och är bekväm med att anpassa dig efter dagens behov.
•
Serviceinriktad och representativ
Du är vårt ansikte utåt och möter människor med ett positivt och professionellt bemötande. Du har god kommunikativ förmåga och skapar trygghet i mötet med kollegor och verksamheter.
•
Ansvarstagande och självgående
Du tar ansvar för dina uppgifter och kan arbeta självständigt när det behövs. Du är pålitlig och ser till att arbetet blir utfört med kvalitet.
•
Administrativt kunnig
Du har förmåga att stötta med administrativa uppgifter när behov uppstår, exempelvis inom bemanningsplanering.
•
Teamorienterad
Du gillar att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du är en del av ett litet team (4 personer) och är beredd att hjälpa till där det behövs.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
Visstidsanställning 6 månader Tillträde
Snarast
Sista ansökningsdag
Vi har två veckors ansökningstid, så sätt ett datum två veckor från det att annonsen kommer att publiceras.
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jeanette Loo jeanette.loo@osteraker.se Jobbnummer
9604531