Vikariat till Arken Zoo Ystad
2025-08-11
Arken Zoo är en rikstäckande kedja inom zoobutiksbranschen som driver franchise och centralägda butiker. Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och vi fortsätter att expandera och varumärket Arken Zoo stärks kontinuerligt. I våra butiker har vi ett noga utvalt sortiment till många olika typer av husdjur. Vi älskar djur och våra kärnvärden är kärlek, kunskap och kvalitet.
Om anställningen
Du erbjuds en anställning vid behov i ett lönsamt och snabbt växande företag. Tjänsten är förlagd till Arken Zoos butik i Ystad.
• Vikariat, 45min /v med möjlighet att jobba mer vid behov.
• Vikariat från 2025-09-15 till 2026-01-04
Anställningsavtal och lön mm. enligt Handels kollektivavtal.
Tjänsten innebär bland annat:
• Att du ger bästa kundservice varje gång du jobbar och att du alltid hjälper kunden till rätt val av produkt.
• Att du är en driven säljare som älskar mötet med kunden.
• Butiksskötsel, underhåll, uppackning, påfyllning och försäljning
• Klippning av klor på hund, katt och smådjur Kvalifikationer
Vi söker dig som har en passion för husdjur, särskilt hund och katt. Du ska vara en utpräglad servicemänniska och ha en viss erfarenhet av butiksarbete och försäljning inom detalj- eller dagligvaruhandeln.
Djurvårdsutbildning från gymnasiet, djurparker etc. är en merit men inget krav.
Kloklippning är meriterande
Så här söker du tjänsten
Klicka på "Skicka ansökan", fyll i formuläret och ladda upp dina ansökningshandlingar.
Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta butikschef Angelica Fischlein på bc.ystad@arkenzoo.se
Observera att ansökningshandlingar endast kan skickas via "Skicka ansökan"-funktionen. Inskickade ansökningar via e-mail kan ej behandlas.
Sista ansökningsdag är 2025-08-31
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
