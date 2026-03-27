Vikariat/sommarjobb Bussgods Storuman
2026-03-27
Vill du ha ett roligt och varierande jobb, brinner för Norrland och vill bidra till en väl fungerande logistik och snabba transporter? Kom och jobba med oss på Bussgods!
Arbetet på Bussgods i Storuman innebär bl.a. pakethantering, utkörning/inhämtning av gods till/från företag och privatpersoner, kassahantering samt att hjälpa till med lastning och lossning av godsbussar. Här krävs det egen planering för att få jobbet att fungera effektivt.
Arbetstider 07:00-16:30
Publiceringsdatum 2026-03-27
För rollen krävs att du har giltigt B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste är inte vad du har gjort innan utan vi ser hellre att vi hittar rätt person som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Du som söker är flexibel, serviceinriktad och ansvarstagande. Då det ingår daglig kundkontakt i rollen är det viktigt att du är social och utåtriktad. God datavana och erfarenhet av administrativt arbete är meriterande.
Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket då många kontakter sker över telefon och det är viktigt att all dokumentation är korrekt och tydlig.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Tjänsten är ett vikariat/sommarjobb med tillträde så snart som möjligt och sträcker sig fram t.o.m. v.32 och inleds med 5-10 dagars inskolning.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Skicka därför in din ansökan så snart du kan.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan anställning.
Bussgods är ett rikstäckande transportsystem som transporterar åt både företag och privatpersoner. Till största del sker detta i befintlig busstrafik med bussar som kör efter tidtabell. Detta gör Bussgods till ett av de miljövänligaste transportalternativen, då man kör både passagerare och paket på samma gång. Bussgods i Norr AB är ägt av Länstrafiken i Västerbotten AB, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och Länstrafiken i Norrbotten AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: lotta.stromberg@bussgods.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Storuman".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Bussgods i Norr AB
(org.nr 556036-3284)
Järnvägsgatan 15 (visa karta
)
923 31 STORUMAN
För detta jobb krävs körkort.
Bussgods Storuman
Regionschef
Lotta Strömberg lotta.stromberg@bussgods.se
