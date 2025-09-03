Vikariat som drifttekniker på kraftvärmeverket
2025-09-03
Vill du hänga med på vår spännande resa: "Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag"? På kraftvärmeverket produceras fjärrvärme, ånga och el genom förbränning av hushållsavfall, verksamhetsavfall, returflis och biomal.
Fjärrvärmen går till bostäder och industrier i Karlskoga och ångan till industrierna i Björkborns industriområde. Vill du bli en del av vår driftavdelning?
Uppdraget
I rollen som drifttekniker blir du en viktig del av vår driftavdelning som ansvarar för den kontinuerliga driften av kraftvärmeverkets anläggningar för bränslehantering, produktion och distribution av fjärrvärme, ånga och el. Här får du arbeta både praktiskt och analytiskt - från planering och optimering till utveckling och förbättring av våra produktionsenheter.
Du ingår i ett engagerat team med sex skiftgående skiftlag och en dagtidsgående driftgrupp. Tillsammans arbetar vi för en trygg drift idag och en ännu smartare energiproduktion imorgon.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Drift och skötsel av produktionsenheter och hjälputrustning
- Bidra till dokumentation och uppföljning av anläggningarna
- Har möjlighet att delta i utvecklings- och förbättringsarbete för att framtidssäkra våra anläggningar
- Vid behov stötta i drift och underhåll av fjärrvärmenät och undercentraler
- Utföra provtagning och kvalitetskontroller i anläggningarna
Här får du arbeta med modern teknik, ta ansvar för viktiga samhällsfunktioner och samtidigt utvecklas i en framtidsbransch. Vi söker dig som gillar att lösa problem, trivs i en varierad vardag och vill vara med och bidra till ett hållbart energisystem.
Vem är du?
Vi söker dig som har läst en driftteknikerutbildning eller annan likvärdig utbildning på högskolenivå. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. B-körkort är ett krav.
Som person behöver du vara självgående, flexibel och ansvarstagande. Du behöver dessutom ha en god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera med andra människor.
Vi är det lokala energibolaget i Karlskoga med cirka 200 medarbetare och en tydlig vision: Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag.
Vi arbetar brett - från värme, el, ånga och biogas till vatten, avlopp, återvinning, renhållning och stadsnät. Genom våra cirkulära affärer vill vi skapa ett hållbart samhälle och en levande ort - både idag och för kommande generationer.
Hos oss får du en arbetsplats med starkt samhällsengagemang, trevliga kollegor och goda möjligheter till utveckling. Vi värnar om balansen mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat:
- Friskvårdsbidrag och fria friskvårdsaktiviteter
- Arbetstidsförkortning
- Slopat karensavdrag vid sjukdom
- Gratis laddning av elbil
- Förmånlig ersättning vid föräldraledighet
Mer information och ansökan
Detta är ett föräldravikariat på ca 18 månader. Då vår anläggning rullar dygnet runt så behöver du vara öppen för att jobba både skift och dagtid. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta driftchef Helena Boström på 073-662 39 93 eller helena.bostrom@karlskogaenergi.se
.
Låter det här som ett uppdrag för dig? Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med att skicka in din ansökan till oss!
