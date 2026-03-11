Vikariat Lokalvård Falu lasarett
Region Dalarna / Städarjobb / Falun Visa alla städarjobb i Falun
2026-03-11
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera servicetjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna, i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden såsom fastighetsdrift, kost och måltid, logistik, lokalvård, tvätteri och vårdnära service. Vår ambition är skapa en förbättring- och utvecklingskultur där vi tillsammans är bäst på att varje dag bli lite bättre. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Du är en hejare på service, eller hur? Toppen, då har vi jobbet för dig! Vi söker dig som har ett stort engagemang för service och kundbemötande, och vill vikariera hos oss!
Vikariat Lokalvård Falu lasarettPubliceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Vilken typ av service kommer du att arbeta med? I första hand är det viktigt att understryka att vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service. Du har också känsla och förståelse för hur olika typer av människor ska bemötas. Som Lokalvårdare inom Regionservice kommer du att arbeta både i grupp men det kan även förekomma ensamarbete.
Arbetsuppgifterna består av regelmässig- och infektionsstädning. Där kommer du att ansvara för att uppdraget utförs med rätt kvalité för att kunna säkerställa patientsäkerheten samt arbeta effektivt för att möta upp våra kunders behov. I den regelmässiga städningen ingår också hantering av olika städmaskiner. Storstäd och fönsterputs är också en del i vårt arbete. Arbetstiderna är varierande med både dag, kväll och helgarbete. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande. De aktuella områdena inleds med en introduktion.
Resor kan förekomma i tjänsten
Övrig informationKvalifikationer
Vad behöver sticka ut hos dig som person? Givetvis är du väldigt serviceinriktad! Att vara delaktig och intresserad av att forma ditt eget och gruppens arbete ser du som en självklarhet. Du är ansvarsfull, har viljan att lära dig. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete där nöjda patienter och kunder är i fokus. Samarbete och bra relationer med dina kollegor är viktigt för dig i din vardag. Du förstår att vi är varandras arbetsmiljö och att vi alla behöver dra vårt "strå till stacken" för att vi ska få en trivsam vardag.
Har vi nu beskrivit dig? Det vet vi inte, men du har varit så pass intresserad så att du har tagit dig ner till den här raden. Med all den här informationen tycker vi nu att du lutar dig tillbaka och funderar: Stämmer detta in på mig och min bakgrund? Blir slutsatsen "Ja, det gör det" så tycker vi inte att du ska ödsla en sekund till, utan kavla upp ärmarna, formulera ditt CV och personliga brev och skicka in det per omgående. Vem vet, kanske blir du vårt nästa lagspelare?
För att arbeta hos oss behöver du:
vara minst 18 år
ha lätt att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har något av följande:
Erfarenhet av lokalvård eller andra serviceyrken som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RsD:2026:021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Johan Olsson Jobbnummer
9791427