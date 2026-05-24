Legitimerad lärare till mellanstadiet på fina Enskedefältets skola
2026-05-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss på Enskedefältets skola
Enskedefältets skola är en F-6 skola med ca 550 elever. Skolan ligger precis bredvid Sockenplans tunnelbanestation och gränsar till äng, skog och Enskede IP. Vi är en skola med höga värden både i trygghetsmätningar såväl som kunskapsmätningar.
Vi erbjuder
Skolan har ett eget personalgym och trevlig personal.
Din roll
Du kommer att ingå i arbetslag årskurs 4 och du kommer ha mentorskap för en klass. Du kommer undervisa i sv, engelska, ma och eventuellt no.
Din kompetens och erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Vi söker en lärare som kommer att undervisa i eng, sv och eventuellt ma och no
Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Du kommer också ingå i ett 4 lärarsystem då vi är 4 undervisande lärare på 3 klasser.
Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning samt utvärdering av de klasser du undervisar i.
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker:
• är legitimerad lärare med behörighet i ämnena sv,eng,ma och no
• har minst 4 år dokumenterad erfarenhet ex erfarenhet av läraryrket
• har erfarenhet av digitala arbetssätt som en förstärkning i undervisningen.
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer genomförs fortlöpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Sockenvägen 370 (visa karta
)
122 63 ENSKEDE Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 2, Enskedefältets skola Kontakt
Markus Jansson markus.jansson@edu.stockholm.se 08-50816702 Jobbnummer
9925104