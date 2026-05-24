Bibliotekarie till Hovsjö bibliotek, vikariat
2026-05-24
Kultur- och fritidskontoret ansvarar för att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Södertälje kommun. Kontoret ansvarar för bibliotek, kulturskola, konsthall, Ung fritid, idrottsanläggningar, Torekällberg och friluftsliv.
Biblioteken i Södertälje består av två enheter: Områdesbiblioteken som består av Hovsjö bibliotek; kommundelsbiblioteken i Enhörna, Järna, Hölö och Mölnbo samt bokbuss.
För oss är biblioteken en plats för litteratur och kultur och ska vara en öppen och trygg mötesplats för alla medborgare. Publiceringsdatum2026-05-24Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på Hovsjö bibliotek tillsammans med en bibliotekarie och en kulturpedagog. Tillsammans utformar ni verksamhet för både barn och unga, samt vuxna. Tjänsten är till största delen riktad mot verksamhet för vuxna.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- att arbeta läsfrämjande.
- omvärldsbevaka och samverka med andra aktörer.
- ämnesbevakning, medieplanering, inköp.
- bemanning och andra sedvanliga arbetsuppgifter som bibliotekarie.
Hovsjö bibliotek har i dag öppet fem dagar i veckan, måndag-fredag. Fr.o.m. höst kommer det även att ha öppet lördagar.
Vem är du?
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande, roligt och kreativt arbete. Nästan varje dag bjuder på dynamiska möten, utmaningar och inspiration. Det kräver ett visst förhållningssätt från dig. Är du öppen, orädd och energisk? Då passar du här hos oss! Vi ser fram emot ett personligt brev där du berättar mer om dig själv. Kvalifikationer
- Vi söker dig med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande:
- Du har flerårig erfarenhet av arbete på folkbibliotek.
- Ett genuint intresse för läsfrämjande och mötet med människor.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, ytterligare språk är meriterande.
• Goda IT-kunskaper.
• Erfarenhet av arbete med mångfaldsperspektiv. Dina personliga egenskaper
• För att ge våra användare kvalitativa möten är det viktigt att du har ett gott bemötande samt är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
• Du är professionell i din yrkesroll genom att visa respekt för ditt uppdrag och arbetar utifrån Södertälje kommuns värdegrund "Medborgaren först, respekt för individen och mer än förväntat". Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Arbetsplatsen ligger i Hovsjö, som är enkel att ta sig till med kommunala färdmedel.
Tjänsten är ett vikariat på 100% mellan 27/8 2026 - 20/1-2027, med möjlighet till förlängning.
Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9925107