Säsongsjobba som Kock eller souschef på Västkusten
2026-05-24
Vill du jobba med matlagning på hög nivå, högt tempo och tillsammans med ett team som gillar att ha kul på jobbet? Då ska du läsa vidare.
För oss spelar det ingen roll om du är ung eller har många år i branschen. Det viktiga är din inställning. Vi söker dig som gillar teamwork, tar ansvar och förstår att kvalitet alltid kommer först - även när tempot är högt.
Hur ser en arbetsdag ut?
Dagen börjar med prepp tillsammans med teamet. Du ser till att din station är redo, råvarorna håller hög nivå och att köket är förberett inför service. När gästerna börjar komma växlar tempot upp och du arbetar nära resten av köket för att leverera mat med kvalitet, struktur och känsla - varje tallrik, varje service.
Under dagen hjälps ni åt, löser problem tillsammans och ser till att både gäster och kollegor får en bra upplevelse. När servicen är klar stänger ni ner köket som ett lag och förbereder inför nästa dag.
Det här är du bra på
Laga god mat
Hålla struktur och tempo samtidigt
Samarbeta med andra människor
Vara lösningsorienterad
Bidra med energi och rätt attityd
Det här får du
Ett roligt och utvecklande säsongsjobb
Möjlighet att jobba med duktiga människor i branschen
Bra arbetsmiljö och stark teamkänsla
Lön enligt överenskommelse
Möjlighet till boende vid behov
Rollen
Som kock är du en viktig del av teamet och en stor del av gästens upplevelse. Rollen handlar om mycket mer än att laga mat - det handlar om tempo, kvalitet, samarbete och att leverera under press.
Du arbetar tillsammans med köksteamet för att skapa en service där varje tallrik håller hög nivå, även när tempot är som högst. Dagarna består av prepp, service och planering där struktur och teamwork är avgörande för att lyckas.
Vi söker dig som gillar att arbeta hands-on, tar ansvar för din station och förstår vikten av detaljer. Du behöver kunna hålla fokus under intensiva perioder och samtidigt bidra med positiv energi till teamet runt omkring dig.
Tidigare erfarenhet är självklart meriterande, men för oss är rätt inställning minst lika viktig. Vi tror på människor som vill utvecklas, lära sig och bli bättre tillsammans med sitt team.
VID FRÅGOR Nellie Lilja nellie@progressioswe.se
Om Progressio
Vi älskar hotell- och restaurangbranschen. Det har vi gjort länge.
Progressio är ett rekryteringsföretag specialiserat på hotell och restaurang, byggt av människor som själva kan branschen. Vi vet hur verkligheten ser ut bakom service, lunchrushar, sena kvällar och höga förväntningar - för vi har själva varit där.
För oss handlar rekrytering inte bara om CV och erfarenhet. Det handlar om människor, driv och att hitta rätt person till rätt team. Attityd, energi och viljan att utvecklas väger ofta tyngre än antalet år på ett papper.
Vi arbetar nära både kandidater och företag genom hela processen. Med närvaro, tillgänglighet och förståelse för verksamheten skapar vi långsiktiga relationer och träffsäkra rekryteringar.
Oavsett om du söker nästa stjärna till teamet eller nästa steg i karriären, finns vi där som partner längs vägen.
Enkelt. Personligt. Branschnära. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
https://jobb.progressioswe.se
461 32 TROLLHÄTTAN
