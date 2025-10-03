Vikariat innan AT primärvården
Vill du starta din läkarkarriär med vikariat innan AT i primärvården? Vi erbjuder en spännande anställning på någon av våra hälsocentraler i länet.
Du får en inblick i primärvårdens bredd samt nya kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida arbetsliv.
Om dig
Vi söker dig som tycker om ett omväxlande arbete i ett varierande tempo. Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt men också har förmågan att arbeta i grupp. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad med patienten i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att vara aktuell för vikariat innan AT ska du ha en godkänd läkarexamen som kan styrkas med examensbevis vilket vi gärna ser att du bifogar i din ansökan. Du ska ha goda språkkunskaper i något av de skandinaviska språken.
Din framtida arbetsplats
Kalmar län består av 12 kommuner med totalt ca 240 000 invånare. Notera gärna i din ansökan om det är någon specifik kommun/kommuner du är intresserad av att jobba i. Rekrytering sker löpande och tillsättning av vikariat kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Din ansökan kommer att finnas tillgänglig för rekryterande chefer. Om du blir aktuell för anställning kommer du att bli kontaktad av rekryterande chef.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
