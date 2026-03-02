Vikariat hos Boendestöd
Mora Kommun / Vårdarjobb / Mora Visa alla vårdarjobb i Mora
2026-03-02
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mora Kommun i Mora
, Orsa
, Älvdalen
eller i hela Sverige
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2026-03-02Beskrivning
Brinner du för att stötta människor till självständighet och ett meningsfullt liv? Vi söker nämligen en engagerad kollega för ett längre vikariat inom Boendestöd.
Här arbetar vi för att stödja personer med olika funktionsvariationer och psykisk ohälsa med att stärka individens egna resurser och stötta med att skapa struktur, trygghet och framtidstro i vardagen. Dina arbetsuppgifter
Boendestödjaren hjälper brukaren att självständigt kunna klara sin vardag i så stor utsträckning som möjligt, i form av motivations- och aktivitetsstöd.
Att arbeta som boendestödjare hos oss på innebär bland annat att du:
- Ger stöd åt brukaren så att denne kan strukturera vardagen, hitta rutiner och hålla dygnsrytmen
- Hjälper till att stötta med städning, tvätt, handling, matlagning och andra hushållssysslor.
- Arbetar för att bryta social isolering genom att följa med på aktiviteter och sociala sammanhang.
- Bistår vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer.
Att upprätta genomförandeplaner, utvärdera insatser samt att dokumentera arbetet i verksamhetssystemet ingår i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Körkort B
- Förmåga att på ett etiskt och korrekt sätt kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt datakunskaper som är relevant för uppdraget.
- Tomt belastnings- och misstankesregister "Utdrag för arbete med barn enligt LSS"
Vi ser gärna att du har utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget och det är meriterande om du har vidareutbildning inom autism, MI motiverande samtal samt ESL.
Förmågor och färdigheter
Vi söker en kollega som är självständig och serviceinriktad. Det är viktigt att du är tydlig, strukturerad och har lätt för att skapa relationer.
Som person tar du ansvar för dina uppgifter samt antar dig uppgifter med ett positivt förhållningssätt.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/61". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kent Fredriksson, enhetschef 0250-26330 Jobbnummer
9772417