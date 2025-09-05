Vikariat Fritidshemsledare i Åk 2
2025-09-05
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Måsöskolan är en F-6 skola med ca 560 elever.
Skolan arbetar med en tydlig vision om att vi tillsammans skapar förutsättningar för elever att lyckas och att alla elever kan lyckas. Vi utgår ifrån tänkandet att alla elever gör rätt om de kan, och vår värdegrundshand som består av fem för oss viktiga delar; Trygghet, Ansvar, Respekt, Rutiner och Språk.
Vi har ett öppet klimat och vi arbetar i nära samförstånd med varandra. Vi arbetar med ett inlyssnande- och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Ditt uppdrag
Arbeta i årskurs 2 under skol- och fritidstid där du inom samverkansuppdraget kommer vara en viktig del i elevernas undervisning. I samverkan med mentorerna i årskursen och två andra samverkanskollegor kommer du utbyta erfarenheter och kunskaper och skapa ett sammanhang och progression för elevernas utveckling och lärande.
Under fritidstid arbeta med att utveckla elevernas kunskaper och sociala förmågor och färdigheter utifrån fritidshemmets läroplan, Lgr 22, kap 1, 2 och 4 och elevernas intresse och erfarenheter. Tillsammans med kollegor driva utvecklingsarbete där planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och dokumentation står i fokus.
Det här söker vi hos dig
Du har barnskötarutbildning eller liknande, med erfarenhet av arbete i grundskolan.
Du är trygg, stabil och målinriktad och vill samarbeta och utvecklas tillsammans med kollegor.
Du har ett positivt, inlyssnande och lösningsfokuserat förhållningssätt och har ett stort intresse för att arbeta med barn.
Du vill utvecklas och ta ansvar.
Du behöver ha goda ledaregenskaper och en förmåga att skapa goda relationer med såväl elever, föräldrar och kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
