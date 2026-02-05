vikariat förskollärare
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Beskrivning av uppdraget samt arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för undervisningen i förskolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i utbildningen.
Du är väl förtrogen med läroplanen och är trygg i din yrkesroll. Vi vill att du har ett förhållningssätt där lärandet och kunskapsutveckling är i fokus.
Du ansvarar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i förskolan samtidigt som du förstår vikten av det kollegiala lärandet. Förskolläraren är den som leder det pedagogiska arbetet och ansvarar för att barn får den undervisning de har rätt till. Du ska ha barnets bästa i fokus och en stark tilltro till att alla barn kan. Vi vill att barnen ska känna en tillit till sin egen förmåga, att de kan, vågar och vill. Detta ställer krav på din förmåga som förskollärare att vara kreativ och ha förmågan att anpassa undervisningen utifrån det behov som finns.
Du ser ett helhetsperspektiv i utbildningen och värdesätter samverkan med vårdnadshavare och andra viktiga aktörer. Tillsammans med dina kollegor arbetar du utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i hela förskoleenheten. I din roll ingår att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten i linje med gällande styrdokument. Du behöver vara vara genuint nyfiken på hur du tillsammans med dina kollegor kan driva utvecklingsfrågor. Du ska både enskilt och tillsammans med dina kollegorna organisera så att barnen får möjlighet att under hela dagen få vistas i meningsfulla sammanhang i både mindre och större grupper.
Vi arbetar aktivt med att utforma en lärmiljö som utmanar barnens läroprocesser samt inspirerar och väcker nyfikenhet till utforskande.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor med hög ambitionsnivå i en organisation som värdesätter reflektion och nyfikenhet. Genom ett utforskande förhållningssätt får du möjlighet att följa barns nyfikenhet och frågor på nära håll och vi hjälps åt att vrida och vända på perspektiv både med barnen och i kollegiet. Du kommer också få arbeta med hållbarhetsfrågor då dessa är högst aktuella för oss då enheten fått utmärkelse för "Skola för hållbar utveckling", från skolverket.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Krav: Du har svensk lärarlegitimation enligt Skolverket med behörig att undervisa i förskola.
• God kunskap och erfarenhet av att använda digitala verktyg
• Godkänt arbetsprov som kommer genomföras och krävs för anställning inom förskola.
• Väl förtrogen med Lpfö18.
• Tydlig ledare i din roll mot barn, kollegor och vårdnadshavare.
• Du ska ha god kommunikationsförmåga och kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
• Samarbete, arbetsglädje och arbetsmoral är ledord för dig i din yrkesroll.
• Språkutvecklande arbetssätt, både utbildning och erfarenhet
• Projekterande arbetssätt, erfarenhet av att leda ett projektinriktat arbetssätt med fokus på utforskande inom naturvetenskaplig didaktik samt
• Pedagogisk dokumentation som förhållningssätt, erfarenhet av att följa barns lärprocesser.
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om barn med särskilda behov.
• Erfarenhet av Bildstöd och TAKK
• Projekterande arbetssätt, erfarenhet av att leda ett projektinriktat arbetssätt med fokus på att utforska tillsammans med barnen
Förmågan att snabbt kunna bygga trygga relationer med framför allt barnen, men även med kollegor och vårdnadshavare är av största vikt hos. Allt vi gör i vårt arbete är relationellt vilket gör att kompetenser som samarbets- och lösningsorienterad, men även analytisk och flexibilitet blir viktiga förmågor att ha med sig. Dels för att i rollen som förskollärare kunna leda arbetet med barnen framåt men också i arbetet att leda arbetslaget i en komplex men spännande utbildningskontext. Personlig lämplighet är av stor vikt då du kommer att ta vid när en förskollärare under en tid provar på ett annat uppdrag i kommunen.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
individuell lönesättning Så ansöker du
