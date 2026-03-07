Vikariat åk 6
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor / Grundskollärarjobb / Järfälla Visa alla grundskollärarjobb i Järfälla
2026-03-07
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.Publiceringsdatum2026-03-07ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Klassläraransvar i en åk 6 där det ingår att skapa relationer med elever och vårdnadshavare.
Planera, undervisa, följa upp och bedöma sin undervisning och elevers resultat.
Samverka med årskursarbetslaget gällande planering av undervisning och sambedömning.
Delta aktivt i kontinuerliga möten.Kvalifikationer
Du har goda kunskaper i det svenska språket.
Du är självständig i ditt arbete.
Du reflekterar över- samt utvärderar och utvecklar din undervisning.
Du kan kommunicera väl med både elever, vårdnadshavare och kolleger.
Du är flexibel under din arbetsdag.
Du kan samarbeta bra med andra.
Du tar egna initiativ och ser behoven i verksamheten.
Du har blicken för när det är viktigt att arbeta förebyggande gällande elevers eventuella utmaningar i undervisningen.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Jobbnummer
9783353