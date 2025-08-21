Vikariat - Undersköterska, natt till Granbacken
Norbergs Kommun / Undersköterskejobb / Norberg Visa alla undersköterskejobb i Norberg
2025-08-21
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norbergs Kommun i Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Är du en driven och engagerad undersköterska som vill vara delaktig i att skapa en meningsfull vardag för våra äldre? Just nu söker vi en undersköterska, att som vill bli en del av oss på Granbacken.
Granbacken är ett boende för personer med utredd demenssjukdom. Vår målsättning är att möta varandra med respekt, glädje och med individuellt anpassad omsorg om människan.
Under 2023 tilldelades Granbacken Stjärnmärkning. Utbildningsmodellen Stjärnmärkt har tagits fram av Svenskt Demenscentrum och syftar till att ge personal, kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade omvårdnadsarbetet på sin arbetsplats. Granbacken är sedan augusti 2023 förstärkt med två undersköterskor med spetskompetens, inriktning demenssjukdom.
Tjänsten och arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska på Granbacken ska du förmedla trygghet och säkerställa att varje individ blir sedd i alla möten. Det innebär omtanke och medkänsla samt intresse, engagemang och lyhördhet för individen. Vårt arbete utgår ifrån varje individs behov och önskemål som bland annat framgår i levnadsberättelser och genomförandeplaner.
Du ingår i ett team med chef, teamledare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och arbetar utifrån socialtjänstlagen, i arbetet utförs även arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen, efter delegering från sjuksköterska.
På Granbacken blir du en viktig del av teamet där du som undersköterska på natten stödjer och hjälper våra boende på ett tryggt sätt. Varje arbetspass arbetar du i team med en annan kollega och till erat stöd finns sjuksköterska tillgänglig för råd och stöd.
Arbetsuppgifterna kan innebära hjälp vid läggning, toalettbesök, lägesändringar, medicingivning och andra individuella behov som kan uppstå.
Tjänsten är ett vikariat på 1 år, med möjlighet till förlängning.
Kvalifikationer och kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och det är meriterande om du har kunskap om BPSD.
Inom äldreomsorgen använder vi digital signering av läkemedel vilket innebär att du behöver ha god datavana och vara van att arbeta i mobilappar. Vi söker dig som främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande och har förmågan att ställa om när situationen kräver det. Vi ser att du är lösningsfokuserad och har brukarens behov i centrum. Du har en positiv inställning och ser kommunikation och samarbete som en viktig och självklar del i ett fungerande arbetsteam, men du ska även ha förmågan att arbeta självständigt. I ditt arbete ingår kommunikation och dokumentation och därför är det viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift samt att du har grundläggande kunskaper inom IT-verktyg för social dokumentation.Publiceringsdatum2025-08-21Övrig information
Arbetstiden är schemalagd mellan klockan 21.15 till 07.15 både vardagar och helg.
Kommunen tillämpar rökfri arbetstid.
Vad vi erbjuder
Som medarbetare inom Norbergs kommun erbjuds du, utöver stimulerande arbete och ett gott arbetsklimat, en del förmåner som bland annat våra kollektivavtalade försäkringar, friskvårdsbidrag, cykelförmån och att lämna blod på betald arbetstid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/44". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs kommun
(org.nr 212000-2072) Arbetsplats
Socialkontoret, Vård och omsorg, Granbacken Kontakt
Ylva Lundqvist 0223-29215 Jobbnummer
9469497