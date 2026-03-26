Vik. kommunstrateg
Sundbybergs kommun / Controllerjobb / Sundbyberg Visa alla controllerjobb i Sundbyberg
2026-03-26
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Sundbyberg är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en hållbar och inkluderande stad för alla som bor, verka och vistas här.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en organisation som präglas av nytänkande, samarbete och ansvarstagande. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där din kompetens och dina idéer gör skillnad.
Vill du vara med och forma framtidens Sundbyberg? Vi söker en kommunstrateg som vill arbeta nära ledningen och ta en central roll i att utveckla och stärka styrningen inom kommunstyrelsens olika verksamhetsområden.
Du kommer att ingå i förvaltningsstaben, som är en del av kommunstyrelsens förvaltning inom sektorn för ledning och samordning. Förvaltningsstaben stödjer bland annat biträdande stadsdirektören, ekonomidirektören och samhällsbyggnadsdirektören i arbetet med att leda, styra och följa upp kommunstyrelsens verksamhet.
Förvaltningsstaben ansvarar även för kommunkoncernövergripande frågor såsom verksamhetsstyrning med målstyrning och intern kontroll, miljömässig och social hållbarhet, verksamhetsskydd, säkerhetsskydd samt utrednings- och ledningsstöd till stadsdirektören och biträdande stadsdirektören. Arbetet leds av stabschefen.
Som kommunstrateg har du har en central roll i arbetet med planering, styrning och uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet enligt Sundbybergs stads styrmodell. Tillsammans med ekonomicontroller ansvarar du för att leda och samordna arbetet med att ta fram underlag till planeringsdirektiv, mål- och budgetunderlag, verksamhetsplan, internkontrollplan, tertialrapporter, verksamhetsberättelse och uppföljning av internkontrollplan.
I uppdraget ingår att aktivt bidra till en betryggande styrning och kontroll, att samordna dialogen med kommunstyrelsens olika verksamhetsdelar samt utgöra stöd till chefer. Arbetet kräver närvaro, ansvarstagande och lyhördhet samt ett proaktivt förhållningssätt.
Du genomför analyser och utredningar samt tar fram beslutsunderlag, rapporter och presentationsmaterial till tjänstepersonsledningen och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har ett ökat fokus på styrning, ledning, intern styrning och kontroll samt riskhantering, vilket gör rollen både strategiskt viktig och utvecklande.
Kvalifikationer och erfarenhet
• Relevant akademisk utbildning, alternativt flerårig erfarenhet inom området som bedöms vara likvärdig.
• Yrkeserfarenhet av arbete med kommunal verksamhetsstyrning.
• Erfarenhet av arbete på ledningsnivå inom en kommun.
• Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att pedagogiskt och tydligt förklara komplexa frågor, både muntligt och skriftligt på svenska, samt vara bekväm med att tala inför andra.
• God förståelse för processer och förutsättningar i politiskt styrda organisationer.
Följande erfarenheter och kompetenser är meriterande
• Erfarenhet av internrevision eller liknande verksamhet.
• Erfarenhet av strategisk och taktisk styrning, planering, mätning och uppföljning.
• Erfarenhet av granskningar och utvärderingar, gärna ur ett internkontrollperspektiv.
• Erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling och förändringsledning i medelstora organisationer.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och analytisk med förmåga att se större sammanhang och förutse konsekvenser av åtgärder på lång sikt. Du är stabil och behåller lugnet i krävande situationer. Du är samarbetsorienterad och bygger goda relationer både internt och externt. Du är ambitiös, sätter höga krav för dig själv och arbetar målmedvetet för att uppnå dem. Din vetgirighet driver dig att hålla dig à jour inom ditt yrke, genom aktiv omvärldsbevakning och trendspaning.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper för att möta ledningens behov samt för att komplettera den befintliga arbetsgruppens dynamik och kompetens.
Vad erbjuder vi dig
I Sundbybergs kommun kommer du inte bara att få ett av Sveriges viktigaste jobb, utan också en trygg anställning med kollektivavtal som säkrar din lön, pension, försäkringsskydd, semester och andra viktiga förmåner - för ett hållbart arbetsliv både på och utanför jobbet. Du får möjlighet till visst distansarbete, generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling, flexibel arbetstid och medlemskap i kommunanställdas idrottsförening (SKIF). Du har även möjlighet att bli medlem i den engagerade konstföreningen Bladoram mot en individuell avgift. Vi erbjuder rabatterat årskort på simhallen och närhet till Ursviks motionsområde med löp-, skid- och MTB-spår. För cyklister finns bra cykelvägar, förråd, omklädningsrum och dusch. I vårt ljusa, moderna och aktivitetsbaserade stadshus främjas samarbete, kreativitet och lärande i vardagen. Med utmärkta kommunikationer via tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och bussar skapar vi förutsättningar för balans mellan arbete, hälsa och fritid.
Övriga upplysningar
Anställningen är ett tidsbegränsat föräldravikariat på heltid under perioden juli 2026 till och med juni 2027. Urvalstester förekommer. Det krävs ett uppvisade av registerutdrag enligt 1 § Lag (2026:44) om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommuner.
Sista ansökningsdag är 2026-04-20.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Jobbnummer
9822207