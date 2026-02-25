Vice Lagerchef till Svensk Cater
2026-02-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Ser du logistikflöden där andra bara ser... kartonger? Ser du ett lager som en dynamisk arbetsplats där struktur, tempo och teamwork möts och där du som ledare får personalen att växa och prestera? Då kan du vara vår nästa vice lagerchef!
Hos Svensk Cater får du möjligheten att vara en del av ett varmt, drivande och lösningsorienterat gäng där tempot är högt, dagarna varierande och där skratt och snabba puckar hör till vardagen.
Om rollen
Som vice lagerchef blir du lagerchefens högra hand och en viktig kugge i att få logistiken att fungera smidigt, även när det är full fart. Rollen är operativ, vilket innebär att du är mycket ute i verksamheten, nära både personal och flöden. Då rollen är ny finns också goda möjligheter att vara med och både påverka och forma den.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Stötta lagerchefen i det dagliga arbetet och vara "nummer två" i ledarskapet
Arbeta nära personalen och säkerställa att rutiner följs och att teamet trivs
Delegera arbetsuppgifter och se till att rätt resurser är på rätt plats
Bidra till att optimera lagrets flöden och arbetssätt
Ha koll på logistiken, systemen (bland annat Apport), lagersäkerheten och helheten
Du blir en del av ett stort team där flera arbetsledare ingår. Här finns tvåskift, olika ansvarsområden och ett gäng som både jobbar hårt och skrattar mycket.
Arbetstiderna är främst dagtid, men kan ibland innebära någon kväll när det behövs. Tjänsten är på heltid i Luleå.
Om dig
Vi tror att du är en person som:
Har erfarenhet av logistik, gärna från lager eller produktion
Har arbetat med personalansvar och gillar att leda, coacha och finnas nära verksamheten
Är rak, tydlig och trygg i ditt ledarskap
Är mer praktiker än teoretiker, du trivs helt enkelt bäst där det händer
Är analytisk, strukturerad och bra på att ta beslut
Har god systemvana och är bekväm med att jobba i både nya och befintliga system
Talar svenska och har körkort
Meriterande (men inget krav) är om du känner till Dynamics, Apport och har lett större grupper.
Kort sagt: du är en lagspelare som gillar att ta ansvar, skapa ordning och driva förbättring och samtidigt ha kul på jobbet.
Om Svensk Cater
Svensk Cater är ett stabilt och välmående företag som levererar råvaror och produkter till restauranger, restaurangkedjor, caféer, föreningar och offentliga verksamheter. Vi är ett 80 tal medarbetare, varav en stor del finns här i Luleå, och vi är stolta över vår egna distribution, våra korta ledtider och vår förmåga att lösa saker snabbt och smidigt.
Här får du:
Friskvård
Gratis frukost
Ett riktigt härligt gäng och en arbetsplats där det händer mycket
Korta beslutsvägar och möjligheten att påverka
Ett företag som följer kollektivavtal och har tydliga karriärvägar
Vi är måna om att skapa en bra arbetsmiljö där man trivs, utvecklas och känner sig delaktig.
Vill du vara med och forma framtidens lagerarbete tillsammans med oss?
Svensk Cater samarbetar tillsammans med OnePartnerGroup i denna rekryteringsprocess och urval kan komma att ske löpande så tveka inte men att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund, 070 549 94 82 eller peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensk Cater Luleå Kontakt
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
9762193