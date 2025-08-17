Vice administrativ chef
Dina arbetsuppgifter Anställningen är placerad vid City åklagarkammaren i Stockholm. Åklagarkammaren består av ca 125 medarbetare varav ca 25 arbetar med administration.
Som vice administrativ chef blir du ett stöd för kammarchefen och den administrativa chefen på kammaren. Du kommer att vara en del av kammarens ledningsgrupp och ska under ledning av den administrativa chefen leda det administrativa arbetet på kammaren mot uppställda mål samt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. I arbetet ingår att vara närmaste chef för ungefär hälfen av de administrativa medarbetarna.
I arbetet ingår huvudsakligen
personal- och arbetsmiljöansvar, dvs ansvar för personalplanering, vissa arbetsmiljöfrågor, löne- och personalrapportering, medarbetar- och lönesamtal
budget- och andra ekonomifrågor såsom upphandling och inköp enligt gällande avtal m.m.
viss diarieföring
leda kammarens administrativa arbete inom ett eget ansvarsområde.
Den vice administrativa chefen förväntas skaffa sig kunskap om de administrativa arbetsuppgifterna och vara insatt i de system som används på åklagarkammaren. I rollen ingår också att vid behov fungera som ersättare för den administrativa chefen.
Dina kvaliteter och kvalifikationer Vi söker dig som har
gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
väl vitsordad erfarenhet från liknande arbetsledande roll eller erfarenhet som Åklagarmyndigheten bedömer som likvärdig
erfarenhet av arbete med personal- och ekonomirelaterade administrativa uppgifter
god förmåga att sätta dig in i it-system och goda kunskaper i Officepaketet eller motsvarande
ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med
akademisk utbildning som Åklagarmyndigheten bedömer som relevant, t.ex. inom personalvetenskap, beteendevetenskap eller ekonomi.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen finns Åklagarmyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna beskriver ett önskat ledarskap inom Åklagarmyndigheten och omfattar följande områden
stabilitet
helhetssyn
kommunikationsförmåga
social förmåga
förmåga att nå mål och resultat
förändringsförmåga
Vi ställer även krav på en god analytisk förmåga.
Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning med en provanställning i sex månader.
I anställningen finns en möjlighet att komma överens om förtroendearbetstid.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan på svenska.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-18
Detta är ett heltidsjobb.
Åklagarmyndigheten
Anna Jonazon, administrativ chef 010-562 61 89
9461505