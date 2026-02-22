Vi söker två föräldraskapsstödjare
2026-02-22
Du vill utveckla och bevara. Precis som vi.
Inom socialtjänsten i Sundbybergs stad pågår utvecklingsarbete med bland annat förebyggande föräldraskapsstöd som en viktig del. Vi bygger verksamhet långsiktigt och hållbart, med samverkan som en viktig ledstjärna.
Vi har i år fått ytterligare en ny tjänst och vi har en medarbetare som planerar för pension. Därför söker vi nu två föräldraskapsstödjare till stöd- och behandlingsenheten. På enheten finns 15 tjänster vilka till största del är indelade i två team, som arbetar med förebyggande föräldraskapsstöd respektive med våld i nära relationer. Här finns kvalificerade kollegor med mycket kunskap, engagemang, samarbetsvilja, prestigelöshet, omtanke och kreativitet.
På föräldrarådgivningen arbetar vi förebyggande och vänder oss till alla föräldrar i Sundbybergs stad med barn mellan 0 och 18 år. Föräldrarna söker sig hit själva eller blir rekommenderade. Vi erbjuder bland annat råd- och stödsamtal, föräldragrupper, dialog- och informationsmöten samt hembesök med BVC enligt Rinkebymodellen. Uppdraget innebär också nära samarbete med många andra aktörer som har barn, ungdomar och föräldrar som målgrupp. En viktig del av arbetet är att hitta nya arenor och samarbetspartners, exempelvis i civilsamhället, för att på så sätt nå föräldrar som annars har svårt att hitta till oss.Publiceringsdatum2026-02-22Om tjänsten
De två tjänster vi nu söker medarbetare till har delvis olika innehåll. Den ena har delat fokus, så på ungefär halvtid är inriktningen att arbeta med de yngsta barnens föräldrar vid hembesök tillsammans med BVC-sköterska, medan arbetet på övrig tid vänder sig till föräldrar med barn upp till 18 år. Den andra tjänsten är riktad till föräldrar med barn i åldern 0 till 12 år. Även i den tjänsten ingår hembesöksarbete på ungefär halvtid.
Båda tjänsterna kräver att du som föräldrarådgivare tänker och arbetar brett och flexibelt, bland annat utifrån ålder på barn, utifrån samarbetspartners och på flera olika arenor. Du behöver uppskatta att i arbetsvardagen förflytta dig mellan olika platser, både vid hembesöken och vid besök hos våra samarbetspartners.
Kvällstjänstgöring förekommer vid exempelvis föräldragruppsverksamhet och andra former av träffar med föräldrar. Viss helgtjänstgöring förekommer också, exempelvis vid olika arrangemang i kommunen.Kvalifikationer
• Du behöver vara socionom eller ha annan examen som vi bedömer vara likvärdig.
• Du ska ha erfarenhet av föräldraskapsstöd, gärna universellt och selektivt.
• Du får gärna ha utbildning i och erfarenhet av arbete med föräldrastödsprogram liksom fördjupad kunskap och erfarenhet av arbete med barn i respektive tjänsts målgrupp.
• Du får också gärna ha utbildning inom det familjesystemiska området.
• Du behöver ha intresse och erfarenhet av att nå och arbeta med föräldrar med låg grad av tillit till och kunskap om socialtjänsten och andra delar av det svenska samhället.
• Du behöver också ha god kännedom om socialtjänstens och andra myndigheters uppdrag eftersom det i rollen som föräldraskapsstödjare ingår att hänvisa föräldrar vidare när de behöver mer eller annan typ av stöd.
Arbetets karaktär gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i allmänhet och förmåga till eget ansvar och samarbete i synnerhet. Du måste tycka om att samverka och att informera om verksamhetens uppdrag i både mindre och större sammanhang. Du behöver ha god förmåga att arbeta självständigt, flexibelt och att kreativt driva processer framåt.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister
Ansök senast 2026-03-13.
Ange om du är intresserad av en av tjänsterna eller söker till båda. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
