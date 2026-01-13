Vi söker trädgårdarbetare
Honk & Sandström Consulting AB är verksamma inom spårväg, järnväg och väg i Västra Sverige. Vi levererar säkerhetslösningar till entreprenörer inom infrastruktur, där vi gör allt från att rita trafikanordningsplaner (TA-planer) till att ställa ut trafikavstängningsmaterial och bemanna arbetet med säkerhetspersonal. Vi utför även egna entreprenader.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas på arbetet och tycka att det är roligt att vara en del av teamet. Att ha viljan att växa och utvecklas med företaget är en viktig del i anställningen. För våra medarbetare finns det stora utvecklingsmöjligheter genom vidareutbildningar och utökat ansvar. Vi ser vidareutbildning som en viktig del i anställningen.
Som anställd hos oss kommer du att vara ute och sköta vegetationen i Göteborgs spårområde. Du kommer förväntas vara ute oavsett väder och arbetsmomenten kan i många fall vara tunga och otympliga. Våra arbeten är främst förlagda på dagtid men kvällar, nätter och helger kan förekomma. Du kan även komma att bli delaktiga i andra projekt inom företaget.
Vi söker dig som är:
driven i ditt arbete och som tycker om att arbeta i team med ett gott arbetsklimat.
Ansvarstagande, noggrann och ordningssam
Flexibel och stresstålig
För att trivas i rollen som trädgårdsarbetare bör du tycka om att vara utomhus. En viktig egenskap är att alltid passa tider.
Körkort för manuell vxl
Utbildning för röjsåg, motorsåg m.fl.
Svenska i tal och skrift
Att passa tider.
Eftersom majoriteten av arbetet sker i spårområden är detta en säkerhetstjänst. För anställning krävs medicinskt godkännande enligt TSFS 2019:113 samt godkänt drogtest.
Meriterande men ej krav
TRI (utbildning inom Göteborgs Stad för att få utföra arbete i eller i farlig närhet av spårväg)
C-körkort
BE-körkort
Erfarenhet av markarbete
Erfarenhet av att framföra entreprenadmaskiner, exempelvis hjullastare, vältar
Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss. Vi läser ansökningar och intervjuar löpande. Alla ansökningar är konfidentiella.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
