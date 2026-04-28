Vi söker Torrsugsoperatör till GBG
Serwent AB / Renhållningsjobb / Göteborg Visa alla renhållningsjobb i Göteborg
2026-04-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serwent AB i Göteborg
, Västerås
, Sollentuna
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
SERWENT är en ledande lokal entreprenör inom vatten- och avloppstjänster. Med cirka 200 engagerade medarbetare och en omsättning på runt 350 MSEK är vi verksamma i Göteborg, Stockholm, Västerås, Uppsala och Gävle. Efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka, och nu söker vi fler kompetenta kollegor som vill vara med på vår fortsatta resa.
Just nu rekryterar vi en torrsugsoperatör till vår verksamhet i Göteborg, Hisings Backa.
Hos oss blir du en del av ett företag där värderingarna pålitlig, modig och omtänksam är en naturlig del av vardagen.
Här arbetar idag ett engagerat team. Vi utför uppdrag inom bland annat Slamtömning, ADR, avloppsspolning, rörinspektion, undersökningar samt jourtjänster.

Om tjänsten
Som torrsugsoperatör arbetar du med att avlägsna olika typer av material, såsom spån, sand och betong, från fastigheter med hjälp av modern vakuumteknik. Det uppsamlade materialet transporteras sedan vidare till avfallsanläggning
Du arbetar alltid tillsammans med en kollega, där ni gemensamt ansvarar för att utföra uppdragen ute hos kund. Arbetet innebär att manuellt hantera sugslang för att effektivt samla upp material i torrsugens tank. Tillsammans ansvarar ni även för fordonet samt har direkt kontakt med kunder ute på arbetsplatsen.
Det här är ett jobb för dig som gillar att ta i när det behövs. Arbetet är fysiskt, varierande och kan innebära både tunga moment och arbete i trånga utrymmen. Att du har god fysik och en positiv inställning till praktiskt arbete är en stor fördel i denna tjänst.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stort eget ansvar, där du får arbeta med moderna fordon och utrustning i en verksamhet som värdesätter kvalitet och säkerhet.
Mer om dig och vad vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och trivs med ett självständigt arbete. Du är trygg i din yrkesroll har förmågan att tänka logistiskt.
Du har god körvana samt har lätt för att möta kunder på ett professionellt sätt.
Du kommunicerar tydligt och är med i förbättringsarbetet tillsammans med ditt team och närmaste chef.
Vi ser att du har:
C-körkort
Giltigt YKB
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du stresstålig, initiativtagande och planerar din körning med fokus på både trafiksäkerhet och miljö.
Något av det vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal.
Möjlighet till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar
Varierande arbetsdagar och uppdrag
En arbetsplats med stark gemenskap - gemensam frukost och sociala aktiviteter
Friskvårdsbidrag och fokus på hälsa och välmående
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas, Alkohol- och drogtester genomförs vid nyanställning.
Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka därför in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Serwent AB
https://www.serwent.se
Exportgatan 61 B
)
422 46 HISINGS BACKA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt:
Malin Englund malin.englund@serwent.se
9878952