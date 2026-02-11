Vi Söker Svetsare
NearYou Sverige AB / Svetsarjobb / Jönköping Visa alla svetsarjobb i Jönköping
2026-02-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Nu söker vi riktigt duktiga svetsare till vår kund. Detta är hyrrekryteringar, dvs. vår kund hoppas på att så småningom kunna ta över din anställning. Vår kund söker både duktiga manuellsvetsare samt robotsvetsare. Arbetet sker dagtid eller 2-skift.
Tjänstebeskrivning
Är du en erfaren svetsare (manuell och/eller robot) som vill ha en ny uppgift att bita i? Då är detta helt klart framtidsjobbet för dig! Du som söker detta jobb är en trygg svetsare som har erfarenhet med dig i bagaget. Licenser är meriterande, men ej ett krav. Kvalifikationer
Att du trivs med att jobba som svetsare och att du kan leverera kvalitet är det viktigaste. Som person är du tålmodig och noggrann, och du sätter stolthet i arbetet du utför. Du är såklart även en trevlig och inkluderande kollega som månar om bra stämning i gruppen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att svetsa på olika material och extra meriterande om du är kunnig inom svets på rostfritt stål.
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Jobbnummer
9735746