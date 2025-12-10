Vi söker svetsare!
Vår kund i Ljungby växer så det knakar och behöver stärka upp sin grupp med svetsare!Arbetsuppgifter
Vi efterlyser dig som har god erfarenhet av manuell eller robotsvetsning, det mest optimala vore om du kunde båda.
Fördel om du har svetsarprövning enligt SS EN 9606-1 samt utbildning i SS EN 5817 eller har du motsvarande erfarenheter och då finns möjligheten för dig att göra svetsarprov på plats hos oss.
Men även för att tjänsten ska passa just dig behöver du ha bra koll på ritningsläsning och mätteknik.
Arbetet sker i grupp så absolut en fördel om du trivs i just det.
Men framförallt är det en väldigt hög prioritet att du är kvalitetsmedveten och noggrann.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Tidigare arbetslivserfarenhet inom svetsning, särskilt i liknande branscher tillverkningsindustri, visar på praktisk kunskap.
Teknisk ritningsförståelse: Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och specifikationer.
Kvalitetskontroll: Kännedom om kvalitetsstandarder och testmetoder för svetsar kan vara en stark merit.
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid och börjar med en provanställning hos Wikan Personal förväntas övergå i tillsvidareanställning hos kundföretaget. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Urvalet sker löpande så ansök redan idag!
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
