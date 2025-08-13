Vi söker Säljledare Frukt&Grönt
2025-08-13
Vi söker en engagerad säljledare till vår Frukt&Grönt avdelning.
I denna roll har du ansvaret för försäljning och den dagliga driften, där du även utvecklar sortimentet för att stärka vårt kunderbjudande. Du arbetar nära din försäljningschef och teamet på avdelningen, där samarbete och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Anställningen är på heltid med månadslön, och tillträde sker i eller enligt överenskommelse.
Provanställning tillämpas i 6 månader.
Arbetsuppgifter:
Ansvar för den dagliga driften
Inköp samt hantering av svinn och kross på avdelningen
Utveckling och optimering av sortimentet
Stöd och coachning av avdelningens medarbetare
Stöd till försäljningschefen i frågor kring rutiner och körscheman
Stöd till försäljningschefen i budgetarbete för avdelningen
Uppföljning av försäljning och nyckeltal
Vi söker dig som har:
Erfarenhet inom Frukt&Grönt
Erfarenhet av försäljning och sortimentsutveckling
Förmåga att prioritera och arbeta strukturerat
Framför allt en positiv inställning och en passion för kundmötet
Kan vara på plats ombytt och klar till 05:00
Meriterande:
ICA Utbildningar (BLU, LU, FLU) eller liknande utbildningar
ICA Utbildningar (BLU, LU, FLU) eller liknande utbildningar
God erfarenhet inom ICA:s system.
MAXI ICA Stormarknad Torslanda öppnade 2004 och är idag en modern stormarknad med över 40 000 artiklar - allt under ett tak. Vi har eget bageri, manuell delikatess, fiskavdelning, kallskänk, catering samt Café & Bistro Bryggan. Vi erbjuder även e-handel med drive-thru och hemleverans. Vi är idag cirka 160 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund ÄKTA - Ärlighet, Kvalitet, Trygghet och Ansvar.
