Vi söker Projektledare El

2025-09-26
Vi söker en Projektledare EL - Ta klivet in i ett av branschens mest välkända företag!
Har du gedigen erfarenhet av att leda projekt inom elbranschen från start till mål?
Nu har du chansen att bli en del av ett av Sveriges mest etablerade aktörer inom elteknik och infrastruktur. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
I rollen som Projektledare EL får du ett helhetsansvar för projektens genomförande från planering och bemanning till ekonomi och kunddialog. Du arbetar nära arbetsledare, montörer och kunder för att säkerställa att varje projekt levereras i tid, enligt budget och med högsta kvalitet. Du är van att arbeta strukturerat och har ett starkt fokus på både resultat och relationer.Arbetsuppgifter
Planera, leda och koordinera montörer och underentreprenörer.
Driva elprojekt med fokus på lågspänning, från uppstart till avslut
Ansvara för den dagliga driften av projektet
Säkerställa att projekt levereras enligt avtal och kvalitet
Delta i byggmöten och rapportera till projektledning
Vara en central kontaktperson för kund, leverantör och interna resurser
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom el (YH, gymnasieingenjör eller likvärdig)
Erfarenhet av projektledning inom elbranschen, särskilt inom lågspänning
Kunskap om branschstandarder, föreskrifter och säkerhetskrav
Förmåga att leda, strukturera och kommunicera effektivt
God datorvana och erfarenhet av kalkyl- och planeringsverktyg
B-körkort
eLinked erbjuder:
God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal: Installationsavtalet med tillhörande förmåner som reseersättning/restid mm.
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta - till projekt/ansvarsroller som kräver tydlig dokumentation
Fora: Olycksfalls försäkring - Tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, Sats, 24/7.
Ett stort kontaktnät i el-branschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & KurserProfil
För att vara en attraktiv projektledare på eLinked ser vi gärna att du värdesätter yrkesstolthet, en vilja att göra ett snyggt och bra jobb samtidigt som du är en schysst arbetskollega.Så ansöker du
Välkommen med att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Löpande urval tillämpas, därmed kan tjänsterna komma att tillsättas innan annonsen löper ut.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
eLinked AB (org.nr 559191-1622)
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se
