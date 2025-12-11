Vi söker pizzabagare

Akyuz & Suer HB / Kockjobb / Göteborg
2025-12-11


Vi söker pizzabagare med några års erfarenhet. Vi ser gärna att du förutom att baka pizzor även jobba med andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Vi söker pizzabagare som kan arbeta i högt tempo och har förmågan att hantera stressiga situationer och är ansvarstagande. Hos oss eftersträvar vi att arbeta i team och har ett glatt humör mot varandra och våra gäster!
Är du rätt person och vill vara en i gänget är du mer än välkommen att söka detta jobb.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: harun_000@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akyuz & Suer HB
Boråsvägen 14 (visa karta)
511 56  KINNA

Jobbnummer
9639483

