Vi söker personlig assistent
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-02-16
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima omsorg i Norden AB i Vellinge
, Malmö
, Eslöv
, Tomelilla
, Laholm
eller i hela Sverige
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som vill arbeta med en social, aktiv och charmig ung vuxen som har autism och epilepsi. Assistansanvändaren är glad, tycker om promenader, musik och andra sociala aktiviteter. För personen är det viktigt att du är engagerad, bjuder på dig själv och fungerar som motor i vardagen.
Arbetet är varierat - vissa dagar är fyllda av lek och skratt, medan andra innebär att du behöver förebygga och hantera frustration eller problemskapande beteenden. Vid utflykter och andra större aktiviteter arbetar ni alltid två, då assistansanvändaren har dubbelassistans. Du får en individanpassad introduktion där du får till dig assistansanvändarens behov, rutiner och arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter omfattar stöd i alla delar av vardagen, såsom mat, personlig hygien, kommunikation och aktiviteter. Du behöver därför vara aktiv och initiativrik, samtidigt som du är inkännande, strukturerad och har lätt för att skapa trygghet. Humor, värme och förmågan att anpassa dig efter måendet och olika miljöer är viktiga egenskaper. Arbetet ska alltid bidra till att stärka assistansanvändarens självständighet och självbestämmande.
Vi ser gärna att du:
• Tycker om att arbeta pedagogiskt
• Gillar att vara aktiv och hitta på saker under arbetspasset
• Har förmåga att behålla lugnet i utmanande situationer
• Har erfarenhet av autism
• Har erfarenhet av epilepsi
Erfarenhet av personlig assistans, lågaffektivt bemötande och/eller AKK är meriterande men inget krav. Tjänsten innebär arbete på rullande schema med dag-, kvälls-, natt- och helgpass. Tjänsten gäller gäller heltid från juni, men vi ser gärna att du börjar arbeta redan nu under våren. Vi söker både dig som vill arbeta mer kontinuerligt. Som personlig assistent hos Prima Omsorg gäller obligatorisk utbildning och handledning.
Start sker omgående - varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840) Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Karvan Chian 0722829325 Jobbnummer
9744589