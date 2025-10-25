Vi söker ordningsvakter! (Uppsala)
2025-10-25
Bli en del av framtidens säkerhetstjänst - med Safetly
Safetly är ett auktoriserat bevakningsföretag godkänt av Länsstyrelsen, men vi arbetar med ett helt nytt tänk. Vi har byggt en digital plattform och marknadsplats som på ett modernt, transparent och kvalitetssäkrat sätt matchar företag med professionella ordningsvakter, väktare och eventpersonal.
Via vår app kan företag själva lägga upp uppdrag - eller så gör vi det åt dem. När ett uppdrag publiceras, går det direkt ut till våra verifierade arbetstagare i Safetly-appen. Därefter utvärderar vi kandidaterna och väljer ut den mest lämpade personen baserat på flera kvalitetskriterier.
Vi har idag över 120 företagskunder och mer än 9000 användare på vår plattform. Endast de 2-3 procent mest lämpade får uppdrag - det säkerställer att vi alltid levererar hög kvalitet, trygghet och professionalism till våra kunder.
Vad vi söker hos dig
Vi bedömer alla Safetly-professionals utifrån faktorer som kvalitet i utfört arbete, tillgänglighet, punktlighet, pålitlighet och professionellt bemötande. Det spelar ingen roll var du har jobbat tidigare eller var du kommer ifrån - det som räknas är att du vill bidra till ett tryggare samhälle och lever upp till våra högt ställda krav.
För att lyckas i rollen som ordningsvakt behöver du vara pålitlig, samarbetsvillig, stresstålig och ansvarstagande. Du ska ha hög etisk kompass, god verbal förmåga i konflikthantering och ett genuint engagemang för uppdraget. Du ska vara välvårdad, bära korrekt uniform och förstå att du representerar både Safetly, våra kunder och hela säkerhetsbranschen.
Observera att du måste vara godkänd av Länsstyrelsen för att arbeta i ett auktoriserat bevakningsföretag.
Vad vi erbjuder
Du bestämmer själv hur mycket du vill jobba. I Safetly-appen kan du boka de dagar och pass du vill arbeta. Vissa tjänster kräver dock att du jobbar heltid eller deltid. Du får full transparens - du ser alltid datum, tider, plats och ersättning innan du tackar ja till ett uppdrag. Appen är gratis och du kan ta uppdrag i flera län i Sverige. Det finns både dag- och nattpass.
Så här kommer du igång
Ladda ner Safetly-appen från App Store eller Google Play.
Skapa din profil snabbt och enkelt med BankID.
Fyll i dina uppgifter och svara på frågorna.
Bli verifierad.
Börja ansöka till uppdrag direkt i mobilen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Safetly - där trygghet, teknik och transparens möts. Så ansöker du
