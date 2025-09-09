Vi söker nu en Business Controller!
2025-09-09
Nyckelroll i affärens hjärta - Kombinera strategi och operativt arbete nära verksamheten
Då en av våra Business Controllers går vidare till en annan roll internt söker vi nu en ytterligare ny talang. Vill du ha en central roll i ett växande bolag där du får jobba nära affären, vara en del av ledningen och samtidigt driva utveckling på riktigt? Du får vara med och stötta verksamheten i både dagliga beslut och långsiktiga strategier, och du kommer bland annat supportera våra affärsområden Supply Chain, Part Sales och OPEX.
Ditt uppdrag
Du är en del av vårt engagerade Business Control-team, där ni tillsammans driver lönsamhet, effektivitet och förbättringar genom datadrivna insikter. Du kombinerar även operativt arbete med strategiskt tänk i en miljö som präglas av förändring, tillväxt och framtidsfokus.
Vi befinner oss mitt i en spännande utvecklingsresa - och vi söker dig som vill vara med och forma nästa kapitel.
Exempel på arbetsuppgifter
* Bokslutsarbete; ansvara för månads- och årsbokslut samt rapportering till ledning och spanska moderbolaget CAF.
* Budget och prognos; aktivt deltagande i budget och prognosprocessen i nära samarbete med stakeholders inom affären och processägare. I rollen ingår även utveckling av dessa processer tillsammans med Controllerteamet.
* Rapportering; ägarskap för rapporteringsstrukturen som ger insikt till försäljningspipeline med nyckeltal som orderintag och backlog.
* Beslutsstöd; stöd till chefer genom affärsanalyser, kalkyler och uppföljning av relevanta KPI:er.
* PowerBI; utveckling och förvaltning av interaktiva rapporter och dashboards i Power BI för att möjliggöra datadrivna beslut.
* Datakvalitet och modellering; driva förbättringar inom datakvalitet och datamodellering för att stärka insiktsbaserat beslutsfattande.
* ERP-processer; medansvar för finansiella processerna i ERP-systemet inkl. stöd vid migrering till molnbaserad lösning.
* Projektstöd; stöd till projektledare genom analysarbete, affärsinsikter och validering av affärsinitiativ.
* Ad-hoc analyser; genomföra affärsdrivna analyser och ta fram business cases vid behov.
Du rapporterar till Head of Business Control och ingår i ett controllerteam med sju kollegor. Tillsammans utgör ni ett team som präglas av samarbete, förbättringsdriv och en vilja att ha kul på vägen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i rollen som controller och som trivs i en dynamisk miljö där du får arbeta nära verksamheten. Du är analytisk, självgående och har en naturlig förmåga att kommunicera och samarbeta med olika delar av organisationen.
Vi ser att du har:
* Ekonomisk högskoleutbildning
* Minst fem års erfarenhet som Business Controller
* Erfarenhet från tillverkande industri eller liknande bransch (meriterande)
* Mycket goda kunskaper i Excel
* Vana att arbeta med affärssystem och stora datamängder
* Flytande kunskaper i svenska och engelska - spanska är ett plus
För att lyckas i rollen behöver du:
* Ha ett affärsmässigt mindset och intresse för verksamheten
* Vara strukturerad, analytisk och initiativtagande
* Ha mod att utmana och viljan att driva förbättring
* Vara kommunikativ och samarbetsinriktad
Placering och arbetssätt:
Du utgår från antingen vårt kontor i Örebro eller vårt huvudkontor i Solna Strand. Vi erbjuder ett hybridupplägg med flexibilitet, men värdesätter fysisk närvaro. Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-testerna OPTO och CORE, samt ett controllertest. Vi gör även id och bakgrundskontroll på alla som erbjuds anställning.
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019. Ersättning
