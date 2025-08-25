Vi söker montörer!
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Älmhult
2025-08-25
Vi söker Montörer till 2-skift!
Är du tekniskt intresserad och vill arbeta i en dynamisk miljö? Just nu söker vi drivna montörer som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Som montör kommer du att arbeta med montering av högkvalitativa produkter i en modern produktionsmiljö. Arbetet sker på 2-skift, vilket innebär att du varvar förmiddags- och eftermiddagspass.
Vi söker dig som trivs med att arbeta praktiskt och har ett tekniskt intresse. Du är noggrann, ansvarstagande och bidrar till en god arbetsmiljö.Arbetsuppgifter
Montering av komponenter enligt ritningar och instruktioner
Kvalitetskontroll av utfört arbete
Säkerställande av att arbetet följer fastställda rutiner och säkerhetsföreskrifter
Bidra till förbättringar i produktionsprocessen
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har ett stort tekniskt intresse och en vilja att lära dig nya saker
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Tidigare erfarenhet av montering är meriterande, men inget krav
Information och kontakt
Arbetet börjar som en visstidsanställning med tanke att övergå i tillsvidare.
Vi frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
