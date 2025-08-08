Vi söker Möbelsnickare till Linköping
Posti Logistics Staffing AB / Möbelsnickarjobb / Linköping Visa alla möbelsnickarjobb i Linköping
2025-08-08
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en möbeltillverkare för vår kunds räkning i Linköping!
Som möbelsnickare kommer du att arbeta med olika moment inom tillverkning av möbler och inredningar, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Lokalanpassning av specialinredningar
• Att köra maskiner för att bearbeta material.
• Manuell slipning för att säkerställa en jämn och fin yta.
• Lackering av möbler för att ge dem en högkvalitativ finish.
Vi söker dig som är noggrann och trivs i en välorganiserad arbetsmiljö där kvalitet och leveranssäkerhet står i fokus. Du tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.Profil
Som person bör du ha ett intresse för möbeltillverkning och snickeri. Vi ser gärna att du har ett öga för kvalitet och trivs med att arbeta i grupp med andra. Du är också noggrann och effektiv i ditt arbete.
• Har tidigare erfarenhet inom möbeltillverkning, inredningssnickeri eller likvärdig erfarenhet.
• Har god data- och systemvana, meriterande med erfarenhet av program som Autocad eller förberedelse av program i CNC ).
• Har kunskap i ritningsläsning och en praktisk förståelse för maskiner.
• Är socialt kompetent, noggrann och gillar att samarbeta med andra.
• Är händig, maskinintresserad och van vid ett strukturerat arbetssätt.
• Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Då vi rekryterar och presenterar kandidater löpande ser vi gärna att du ansöker redan idag! Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ebba Berndtsson ebba.berndtsson@posti.com Jobbnummer
9450786