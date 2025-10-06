Vi söker möbelsnickare
2025-10-06
Vi på Rafz Mobleman AB arbetar med tillverkning och renovering av möbler, inredningsdetaljer och specialbeställningar för både privata kunder och företag. Vår verkstad ligger i Vallentuna och vi är ett engagerat team som värdesätter kvalitet, noggrannhet och hantverkstradition.Om tjänsten
Vi söker nu möbelsnickare med känsla för detaljer och yrkesstolthet. Du kommer att arbeta med tillverkning, reparation och montering av möbler och inredningar, både i trä och andra material. Arbetet sker i verkstad och ibland ute hos kund.Dina arbetsuppgifter
* Tillverkning och montering av möbler och inredningar
* Ritningsläsning och arbete efter kundens specifikationer
* Slipning, lackering och ytbehandling
* Reparation och restaurering av befintliga möbler
* Kvalitetskontroll och dokumentation av utfört arbeteKvalifikationer
* Erfarenhet som möbelsnickare
* God kännedom om maskiner och handverktyg
* Förmåga att arbeta självständigt och i team
* Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: rana@rafz.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Möbelsnickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rafz Cirkulära Interiörer AB
186 97 BROTTBY Arbetsplats
