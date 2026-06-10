Underhållstekniker till innovativt team i Hallsberg
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2026-06-10
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Är du tekniskt lagd och trivs i en roll där du får kombinera problemlösning, mekaniskt arbete och teknik i framkant? Vill du dessutom bidra till framtidens hållbara transporter? Nu söker vi en underhållstekniker till en spännande verksamhet i Hallsberg där du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
I rollen som underhållstekniker blir du en viktig del av ett team som arbetar för att säkerställa driftsäkerhet och hög kvalitet i verksamheten. Du kommer att arbeta med både förebyggande och avhjälpande underhåll på fordon samt bidra till att utrustning och system fungerar optimalt.
Det här är en varierande roll där du får möjlighet att arbeta nära tekniken och utvecklas i en verksamhet som präglas av innovation, hållbarhet och ständig förbättring.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med start den 1 september 2026 och löper till den 31 augusti 2027, arbetet är förlagt på vardagar kontorstid. Du blir anställd av Academic Work och arbetar på plats hos vår kund i Hallsberg.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar för teknisk service och underhåll av fordonsparken, där du kombinerar praktiskt montage med noggrann dokumentation och tätt samarbete med dina kollegor.
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på fordon
Genomföra montering och montage vid reparationer, modifieringar och underhållsinsatser
Dokumentera utfört arbete enligt gällande rutiner och processer
Identifiera förbättringsområden och rapportera behov av ytterligare åtgärder
Bidra till en säker, effektiv och driftsäker verksamhet genom nära samarbete med kollegor
Vi söker dig som har
Grundläggande teknisk utbildning
Praktisk erfarenhet av mekanik och felsökning
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med tåg eller järnvägsfordon.
Vem är du som person?
För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, social och lösningsorienterad. Du har ett genuint teknikintresse och trivs i en miljö där samarbete är en viktig del av vardagen. Vidare är du initiativtagande och motiveras av att bidra till förbättringar och utveckling i det dagliga arbetet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "F47QIF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9958299