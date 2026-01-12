Vi söker lokalvårdare!
Städare/Lokalvårdare till Fox Städservice i Karlstad
Vill du ha ett jobb där du får röra på dig, ha varierade arbetsuppgifter och bidra till att skapa rena och trivsamma miljöer? Då kan Fox Städservice vara rätt arbetsplats för dig!
Om jobbet
Fox Städservice är ett växande företag som erbjuder alla typer av städning - hemstädning, kontorsstädning, trapphusstädning, visningsstädning, byggstädning, flyttstädning och fönsterputsning.
Nu söker vi en städare/lokalvårdare på deltid.
Till en början erbjuds timanställning, med mycket goda möjligheter att gå över till en fast anställningsgrad.
Arbetstiderna är måndag-fredag dagtid.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att göra ett bra jobb.
Har inga problem med fysiskt arbete eller tidiga morgnar.
Behärskar grundläggande svenska i tal och skrift.
Har B-körkort.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av professionell städning.
Erfarenhet av fönsterputsning.
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas och växa i ett företag som satsar på kvalitet.
Ett varierat och rörligt jobb med olika typer av uppdrag.
En chans till fast anställning över tid.Publiceringsdatum2026-01-12Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om rekryteringen
Rekryteringsprocessen hanteras av oss på Jobbkompaniet Nova.
De som erbjuds anställning blir anställda direkt hos Fox Städservice. Så ansöker du
