Vi söker Lokalvårdare

2025-11-29
Städerska / Lokalvårdare sökes till tandläkarmottagning - 6 timmar/vecka
Vi söker en noggrann och pålitlig städerska/lokalvårdare till vår tandläkarmottagning. Tjänsten omfattar 6 timmar per vecka och passar dig som vill arbeta i en ren, trygg och trevlig arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-11-29Dina arbetsuppgifter
• Städning av behandlingsrum, väntrum, personalutrymmen och toaletter
• Rengöring av golv, ytor och inredning enligt våra hygienrutiner
• Påfyllning av förbrukningsmaterial
• Sop- och avfallshantering
• Kontroll och dokumentation enligt städrutinerKvalifikationer
• God förståelse för hygienkrav och städrutiner
• Noggrann, ansvarsfull och punktlig
• Grundläggande kunskaper i svenska (för att kunna läsa instruktioner och kommunicera med personal)Om tjänsten
Omfattning: Deltid, 6 timmar/vecka (två dagar/3tim/dag)
Arbetstid: Efter överenskommelse
Plats:Fittja Torg 19, Fittja CSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort beskrivning av dig själv till:
VÄNLIGEN OBSERVERA!
VI BEHÖVER BARA 6 TIMMAR PER VECKA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: info@folkdental.se
Fittja Torg 19
145 51 NORSBORG
