Vi söker Lokalvårdare

Folkdental AB / Städarjobb / Botkyrka
Städerska / Lokalvårdare sökes till tandläkarmottagning - 6 timmar/vecka
Vi söker en noggrann och pålitlig städerska/lokalvårdare till vår tandläkarmottagning. Tjänsten omfattar 6 timmar per vecka och passar dig som vill arbeta i en ren, trygg och trevlig arbetsmiljö.

Publiceringsdatum
2025-11-29

Dina arbetsuppgifter
• Städning av behandlingsrum, väntrum, personalutrymmen och toaletter
• Rengöring av golv, ytor och inredning enligt våra hygienrutiner
• Påfyllning av förbrukningsmaterial
• Sop- och avfallshantering
• Kontroll och dokumentation enligt städrutiner

Kvalifikationer
• God förståelse för hygienkrav och städrutiner
• Noggrann, ansvarsfull och punktlig
• Grundläggande kunskaper i svenska (för att kunna läsa instruktioner och kommunicera med personal)

Om tjänsten
Omfattning: Deltid, 6 timmar/vecka (två dagar/3tim/dag)
Arbetstid: Efter överenskommelse
Plats:Fittja Torg 19, Fittja C

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort beskrivning av dig själv till:

VÄNLIGEN OBSERVERA!
VI BEHÖVER BARA 6 TIMMAR PER VECKA

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: info@folkdental.se

Arbetsgivare
Folkdental AB (org.nr 556797-7425), http://www.folkdental.se
Fittja Torg 19 (visa karta)
145 51  NORSBORG

Jobbnummer
9621142

