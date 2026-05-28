Personlig assistent sökes till tonårskille i Uppsala - helger
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas med det är våra medarbetare.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra konkret skillnad i en ung persons vardag? Trivs du med struktur, ansvar och nära samarbete med familj och kollegor? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om kunden och arbetsplatsen:
Vi söker nu en personlig assistent till en kille i tonåren som bor i Uppsala. Han har autism och intellektuell funktionsnedsättning och är i behov av personlig assistans för att vardagen ska fungera.
Kunden har ett stort behov av tydlighet, rutiner och närvarande vuxna omkring sig. Han har begränsad kommunikation och behöver hjälp med att förstå och hantera olika situationer i vardagen. När situationer blir otydliga, stressande eller kravfyllda kan han bli frustrerad och utåtagerande. Arbetet kräver därför att du är lugn, trygg och kan behålla fokus även när situationer blir krävande.
Som personlig assistent blir du en viktig del i att skapa en trygg, fungerande och aktiv vardag. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation, aktivering och utevistelser. Kunden behöver mycket närvaro och kan inte lämnas ensam.
Hos oss på hjelpa utformas assistansen alltid utifrån individens behov, vilket innebär att arbetsuppgifterna kan variera och att du som assistent behöver vara flexibel, uppmärksam och engagerad.
Vem söker vi?
Som personlig assistent behöver du vara ansvarstagande, stabil och lyhörd. Du behöver kunna arbeta strukturerat, följa rutiner och samtidigt anpassa dig efter kundens dagsform. Det är viktigt att du har ett lugnt bemötande och förmåga att skapa trygghet i vardagen.
Erfarenhet av autism, intellektuell funktionsnedsättning, personlig assistans eller arbete med utmanande beteenden är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast.
Du behöver ha god förmåga att kommunicera på svenska, eftersom kommunikation, samarbete och tydlighet är viktiga delar av arbetet.
Utifrån kundens behov och uppdragets personliga karaktär söker vi i första hand kvinnliga assistenter.
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: Deltid
Arbetstiderna är främst förlagda till helger. Det kan även finnas möjlighet till extra pass vid behov.
Arbetet kan vara fysiskt krävande och kräver att du är uppmärksam och närvarande under arbetspasset. Introduktion och bredvidgång planeras innan du arbetar självständigt.
Eftersom arbetet avser assistans till ett barn kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell.
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan om du vill arbeta som personlig assistent och bidra till en trygg och fungerande vardag för en ung kille i Uppsala. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973)
164 40 KISTA Kontakt
Gabriel Keryakos gabriel@hjelpa.se 072-404 16 23
9934844