Lagerarbetare bygglogistik - Borlänge - Heltid
2026-05-28
Vi söker en lagerarbetare till vår kund i Borlänge - är det dig vi letar efter?
Simplex Bemanning söker för kunds räkning en lagerarbetare i samband med ett större byggprojekt. Tjänsten är på heltid med start omgående, och vi ser även möjlighet till deltidsanställning under sommaren, cirka 15 juni till 10 augusti.
Om rollen
Som lagerarbetare inom bygglogistik ansvarar du för att ta emot, lagra och distribuera varor till projektets kunder. Du hanterar inkommande och utgående leveranser på ett effektivt och säkert sätt, kontrollerar bokningar i projektets logistiksystem och säkerställer att lagret alltid hålls organiserat och rent.
Du arbetar nära vår kunds Terminalansvarige och Logistikansvarig, och använder ett lagerhanteringssystem för att registrera och rapportera logistikflödet. Säkerhet och arbetsmiljö är prioriterade områden - du förväntas följa företagets riktlinjer och rutiner fullt ut.
Som lagerarbetare är du en viktig länk i projektets leveranskedja och bidrar direkt till att kunderna får sina produkter i rätt tid och i rätt skick. Vi värdesätter lagarbete, flexibilitet och en positiv inställning till arbetet. Är du driven och vill utvecklas inom lager och logistik är detta en utmärkt möjlighet.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera ankommande material
Plocka ut och planera order för leverans
Organisera och hålla lagret rent och ordnat
Använda lagerhanteringssystem för registrering och rapportering
Samarbeta med övriga logistikresurser på plats
Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler
Utföra inventeringar och rapportera avvikelser
Hantera returvaror och reklamationer
Bidra till förbättringar av lagerprocesser
Utföra enklare underhåll av lagerutrustning
Vi söker dig som
Har truckkort A+B
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete (meriterande)
Har god fysisk kondition och klarar lyft av tunga föremål
Har grundläggande datorkunskaper och vana vid system
Är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt
Kan arbeta både självständigt och i team
Har flexibilitet att vid behov arbeta övertid
Kommunicerar obehindrat på svenska
Är ansvarsfull och pålitlig
Har intresse för logistik och lagerhantering
Känner till säkerhetsföreskrifter inom lager
Praktisk information
Anställningsform: Heltid, finns även möjlighet till deltid
Arbetstider: 06:30/07:00 - 15:30/16:00
Lön: 165-180 kr/h beroende på erfarenhet
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag - snabbt, enkelt och med hög kvalitet. Vi samarbetar med företag inom bland annat bygg, logistik och industri och sätter alltid både kandidatens och kundens behov i centrum.
Hos oss är du inte ett nummer i ett register. Vi värnar om en personlig relation med varje medarbetare och strävar efter att erbjuda trygga, schyssta anställningsvillkor. Oavsett om du söker ett kortare uppdrag eller vill ta nästa steg i karriären - vi finns här för dig.
Välkommen att bli en del av Simplex-familjen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://www.simplexbemanning.se/
781 92 BORLÄNGE
9934841