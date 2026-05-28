Flexibel deltid med goda möjligheter till fast tjänst

Soldiers Incorporated i Sverige AB / Grovarbetarjobb / Malmö
2026-05-28


Soldiers Incorporated är ett företag vars syfte är att kunna erbjuda framförallt värnpliktiga sin första anställning och språngbräda ut i sin framtida karriär. Vi vet att erfarenheter och kunskaper man för med sig efter värnplikten är högt efterfrågade i det privata näringslivet men ofta svåra att formulera i ett CV. Klassiska militära egenskaper som att leda sig själv och andra i en ständigt föränderlig omgivning, leta uppgifter, arbeta strukturerat och situationsanpassat. Arbeta i olika gruppkonstellationer där vi tillsammans löser uppkomna problem med hjälp av uppdragstaktik och under stort eget ansvar präglar vår personal och chefer.
Även våra kunder uppskattar dessa erfarenheter och egenskaper, därför behöver vi bli fler. I dagsläget utför vi arbete framförallt i tre verksamhetsområden vilka består av installation, lagerarbete, fastighetsskötsel.
Vi söker behovs- eller timanställning personal men även personal för extrajobb med annan huvudsaklig sysselsättning.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan och hellre anmäler förslag på lösning än begränsningar är du välkommen att skicka en ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter
Fastighetsskötsel
Grönskötsel
Montering och demonterings jobb
Enklare rivning

Kvalifikationer
Fyllda 18 år
Personlig lämplighet
Genomförd värnplikt med godkända resultat är ett krav
Annan militär erfarenhet från t.ex. frivilliga försvarsorganisationer är meriterande
B-Körkort är ett krav

Vanlig arbetstid 07-16
Obekväm arbetstid kan förekomma

(Skicka helst ditt CV i pdf format)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@soldiersinc.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Soldiers Incorporated i Sverige AB (org.nr 559317-4906), https://soldiersinc.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Linus Gustafsson
jobb@soldiersinc.se

Jobbnummer
9934837

