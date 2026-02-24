Vi söker ledare inom bygg!
Har du erfarenhet från byggbranschen och arbetar idag som platschef eller är redo att ta klivet in i rollen? Nu söker vi dig som vill leda produktionen i kommande uppdrag ute hos vår kund.
Det här är rollen för dig som trivs med ansvar, gillar att ha många kontaktytor och drivs av att se ett projekt växa fram, från första etablering till färdig byggnad.
Om rollen
Som platschef har du det övergripande ansvaret för produktionen ute på arbetsplatsen. Du leder och planerar det dagliga arbetet, följer upp tidplan och ekonomi samt säkerställer att kvalitet och arbetsmiljö håller hög standard.
Du är en närvarande ledare som skapar struktur, driver arbetet framåt och ser till att teamet har rätt förutsättningar för att lyckas.
Vi söker dig
Har erfarenhet från byggbranschen, gärna i rollen som platschef
Har arbetat med produktionsledning och är van vid att ta ansvar för tid, kostnad och kvalitet
Har god förståelse för byggprocessen och kan läsa och tolka handlingar
Är trygg i dialogen med kund, underentreprenörer och interna funktioner
Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Har du relevant utbildning inom bygg eller teknik är det meriterande, men din erfarenhet och ditt ledarskap väger tungt.
Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har förmågan att fatta beslut när det behövs. Du leder med tydlighet och engagemang och vet att ett starkt lagarbete är avgörande för ett lyckat projekt.
Om uppdraget
Detta är en ansökan för uppdrag ute hos vår kund där din kompetens och ditt driv gör skillnad från dag ett. Uppdragen kan variera i storlek och komplexitet, vilket ger dig möjlighet att fortsätta utvecklas i din roll. Uppdraget innebär resor.
