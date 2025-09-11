Vi söker kurator till Mini-Maria!
2025-09-11
Vill du hjälpa och vägleda ungdomar till att göra en positiv förändring?
Då kan detta vara din nästa arbetsplats.
Mini-Maria söker en engagerad kurator till vårt team!
Vi vänder oss till ungdomar upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kring alkohol, droger eller spel om pengar. Hos oss kan både unga och deras närstående få råd, stöd och behandling - på egen initiativ eller via hänvisning.
Mini-Maria finns i Lidköping, Skövde, Mariestad och Falköping och är ett samarbete mellan Regionhälsan och Skövde kommun. Här arbetar kuratorer, sjuksköterskor, psykologer och läkare tvärprofessionellt för att tidigt kunna ge stöd och insatser till målgruppen i hela Skaraborg. I uppdraget ingår att vara en lättillgänglig mottagning och även ge råd och stöd till anhöriga och andra professioner.
Mottagningen bedrivs med delat huvudmannaskap och leds gemensamt av en enhetschef från sektor socialtjänst i Skövde kommun och en enhetschef från Regionhälsan. Medarbetare inom det medicinska området är anställda av regionen medan medarbetare inom det psykosociala området är anställda av Skövde kommun.
Som kurator på Mini-Maria möter du ungdomar och deras anhöriga i behandlingsarbete och du samarbetar med dina kollegor från Regionhälsan. Samverkan internt och externt är en stor del av arbetet på Mini-Maria. Du arbetar också utåtriktat och förebyggande och är med i utvecklingsarbetet med att forma verksamheten.
Du kommer ha din placering på huvudmottagningen i Lidköping, men även arbeta vissa dagar på mottagningarna i Falköping eller Mariestad.
Arbetstiderna är främst dagtid, men viss kvällstjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver också ha:
* Erfarenhet av socialt arbete med målgruppen.
* Erfarenhet av arbete med behandling.
* Intresse och förmåga att arbeta utåtriktat, genom att exempelvis informera om verksamheten.
* God samarbetsförmåga och intresse av att arbeta med samverkansfrågor.
* God förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift.
* Tycka om att arbeta med ungdomar och unga vuxna.
B-körkort är ett krav då det regelbundet förekommer resor i tjänsten.
ÖVRIGT
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
