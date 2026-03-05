Vi söker kantpressoperatör till Sanco
Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-03-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Härnösand
, Mark
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verkstad där kvalitet, precision och samarbete står i centrum? Nu söker vi en skicklig kantpressoperatör som vill vara med och bidra till Sancos fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som kantpressoperatör hos Sanco arbetar du med bockning i deras tre kantpressar. Sanco tillverkar både enstycksdetaljer samt korta och längre serier, vilket innebär ett varierande och utvecklande arbete.
Du arbetar efter ritning och ansvarar för att säkerställa att detaljerna håller rätt mått och kvalitet. Här tar operatörerna själva fram och reviderar program direkt i maskin, vilket innebär att du har en aktiv roll i både produktion och optimering av arbetssätt.
Noggrannhet, materialkunskap och förståelse för mätning är en naturlig del av ditt dagliga arbete.
Vem är du?
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av arbete med kantpress. Du har goda kunskaper i ritningsläsning, mätteknik och materialförståelse. Det är meriterande om du har erfarenhet av programmering och ställ av kantpress. Truckkort är också meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Vi vet att du är flexibel, gillar utmaningar och delar vår övertygelse om att vi når längst genom att arbeta tillsammans. Har du idéer om hur arbetet kan förbättras, delar du dem på ett positivt och konstruktivt sätt.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten. Du arbetar strukturerat, tar eget ansvar och trivs både självständigt och i team.
Om verksamheten
Varför Sanco?
Hos Sanco blir du en del av ett engagerat team där samarbete är en självklarhet. Vi tror på delaktighet, kompetensutveckling och att varje medarbetare gör skillnad. Här får du möjlighet att arbeta med modern utrustning och vara med och påverka både produktion och arbetsmetoder.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Uniflex.
Om verksamheten
Sanco i Örnsköldsvik AB är en mekanisk verkstad med skärning, bockning, maskinbearbetning, svetsning och montering. Vi är en kontraktstillverkare med många kunder lokalt och nationellt. Idag är vi ca 60 st som arbetar på Sanco, men vi hoppas på att bli fler.
Vi finns i Örnsköldsvik, Arnäsvall. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erika Larsson erika.larsson@uniflex.se 073-302 03 99 Jobbnummer
9780168