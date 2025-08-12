Vi söker juniora tekniker i Karlskrona!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Karlskrona
2025-08-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Gillar du att arbeta praktiskt och har ett intresse av tele eller teknik? Då kan detta vara arbetet för dig! Söker du ett intressant teknikjobb är Eltel Networks arbetsplatsen där du kan utvecklas.
Eltel är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Som tekniker åt Eltel kommer du arbeta med kabeldragning och montage av kabelstegar. En erfaren tekniker kommer att finnas på plats för handledning. En stor del av arbetet innebär att förlägga kabel utomhus i marken. Vidare ingår montage av accesspunkter i tak eller på vägg. Inledningsvis kommer fiber svetsas av en erfaren tekniker, medan kontaktering av CAT6-kablar (vanligt datanät) görs av den sökande, men på sikt möjlighet med mer.
Uppdraget beräknas starta snarast möjligt och inleds med en 6 månaders provanställning, med chans till förlängning/övertag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har en stark arbetsmoral. Du trivs med att arbeta fysiskt, är händig och har en positiv inställning till att ta dig an praktiska uppgifter. Det är viktigt att du är fokuserad i ditt arbete, samt har viljan att lära dig. Som person är du även strukturerad och noggrann i ditt arbete.
Erfarenhet inom nätverksteknik är meriterande, exempelvis genom utbildning eller tidigare praktisk erfarenhet. B-körkort är ett krav.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd via StudentConsulting och arbetar sedan ute för Eltel. Under rekryteringsprocessens kommer bakgrundskontroll och säkerhetsprövning att genomföras. Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9455588